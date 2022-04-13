خطوبة مزيفة لـ نور وخالد النبوي في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 12

شهد مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 12 العديد من الأحداث، إذ يعد هذا المسلسل من بين أبرز الأعمال الدرامية التي تشارك في سباق رمضان 2022 الفني، ويلعب دور البطولة الفنان خالد النبوي ويشاركة عدد كبير من النجوم منهم أحمد بدير وهنا شيحا ونور ووفاء عامر وأنوشكا، كما أنه أول مسلسل يجمع خالد النبوي وابنه نور.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 12

شهد مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 12، حدث مهم جدا إذ أتمت الدكتورة ماجي التي تلعب دورها الفنانة نور، خطوبتها المزيفة من بليغ أبو الهنا الذي يؤدي دوه الفنان خالد النبوي، وقررت أن تلجأ إلى بليغ حتى تتخلص من ضغط والدها عليها بأن تتزوج، لدرجة أنه أتى لها بعريس من طرفه وطلب منها أن تتزوجه، لكنها رفضت، وقررت أن تخطب نفسها لبليغ بشكل صوري.

خطوبة ماجي وبليغ المزيفة تنجح رغم الصعوبات

جدير بالذكر أن خطوبة ماجي وبليغ في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 12، نجحت في ثاني محاولاتها، إذ فشلت أول مرة بعد أن تعطل بليغ ولم يذهب إلى منزل ماجي وقت الخطوبة، والسبب أن خطيبته السابقة فريدة دفعته وأسقطته في النيل.