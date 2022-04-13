مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 12 بطولة خالد النبوي.. طليق منى يهددها

العديد من الأحداث جرت في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 12 بطولة خالد النبوي الذي يشارك لأول مرة مع ابنه نور النبوي في عمل فني واحد، من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة، ويعد من أبرز الأعمال الفنية في السباق الدرامي في رمضان 2022، ويشارك به نخبة من النجوم الكبار، على رأسهم الفنان أحمد بدير ونور ووفاء عامر وأنوشكا.

ملخص مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 12

تصاعدت الأحداث بشكل سريع خلال مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 12، إذ قررت نهال الزوجة الأولى لمدحت أبو الهنا، الذي يؤدي دوره الفنان إسلام جمال، أن تنتقم من صديقتها منى التي تزوجت زوجها، فاستخرجت عقد زواجها من مدحت وأرسلته لطليقها، الذي ذهب إليها وهددها بأنه سيأخذ حضانة ابنتهما منها وسوف يخرجها من الشقة التي تعيش بها.

حاولت منى أن تصلح الأمر وذهبت إلى نهال في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 12 وترجتها بأن تذهب إلى طليقها وتقنعه أن يترك لها ابنتها ووعدتها أنها سترحل وتتركها وزوجها مدحت، وفي نفس اللحظة داهم نهال ألم الولادة، فنقلوها إلى المستشفى على الفور.

ماجي تعرف سبب ترك أسامة لها

شهد مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 12 أيضا تطورات فيما يخص حياة الدكتورة ماجي، التي تؤدي دورها الفنانة نور فبعد أن فوجئت بخطيبها السابق الذي تركها فجأة ظهر من جديد، وهذه المرة أخبرها أن والدها كان السبب في تركه لها وهدده بالإيذاء لو لم يبتعد عن ماجي، وبعد أن واجهت ماجي أبوها بهذا الأمر، حكى لها الجزء الثاني من الحقيقة، فاعترف أنه بالفعل ذهب إليه وهدده، ولكن أمها هي التي حرضته على فعل ذلك، بسبب تخوفها من أن يكون مصير علاقتهما هو مصير ماجي وأن ينتهي بها الأمر إلى الطلاق.