نور تترك حفل الخطوبة وترحل في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 12

الكثير من الأحداث البارزة وقعت خلال مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 12، أبرزها يتعلق بالدكتورة ماجي عبدالعزيز التي تلعب دورها الفنانة اللبنانية نور، إذ أقامت حفل خطوبة وهمية بينها وبين بليغ أبو الهنا، الذي يؤدي دوره الفنان خالد النبوي، وحدث خلاله العديد من الأمور الغريبة والمربكة، ولكن تداركها بليغ في النهاية وأتم الخطوبة كما اتفقا.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 12

بعد أن اتفقت الدكتورة ماجي عبدالعزيز مع بليغ أبو الهنا الذي يؤدي دوره الفنان خالد النبوي على أن يخطبها بشكل صوري حتى تتخلص من ضغط والدها عليها وإلحاحه عليها بأن تتزوج شخص لا تحبه في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 12، ذهب بليغ إلى حفل الخطوبة لينفذ اتفاقه مع ماجي، ليتفاجأ بها تضرب باتفاقهما عرض الحائط وترحل فجأة وتترك الحفل وتخرج ذاهبة إلى خطيبها السابق الذي اعتقدت أنه عاد ليصلح ما أفسده، ولكن اتضح أن هذا غير حقيقي.

مفاجأة غير سارة بانتظار ماجي

عندما ذهبت ماجي إلى خطيبها السابق في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 12، في محل إقامته تفاجأت بأنه يجلس مع زوجته وأطفاله، فتداركت الأمر بسرعة، وساعدها بليغ الذي ذهب خلفها وجعلها ترتدي دبلة الخطوبة أخيرا.