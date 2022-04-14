يترقب الجمهور مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 13 والقنوات الناقلة له، لمتابعة تطورات الأحداث، وخطة عامر عبدالرازق المشرف الاجتماعي بمدرسة رؤية الخاصة والتي تنقسم لـ ناشونال وإنترناشونال، للتقرب من الطلاب ونشر الأخوة فيما بينهم، وانتماءهم للمدرسة بعد حالة اللامبالاة التي ظهرت لدى بعضهم خلال تواجدهم في الغردقة للمشاركة في مسابقة فنية.

مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 13 والقنوات الناقلة

وتتضمن مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 13 والقنوات الناقلة، شاشة قناة الحياة حيث يعرض في الساعة 7:40 مساءً، والإعادة في الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحًا.

مسلسل دايما عامر يُعرض على منصة watch it الإلكترونية

ومن بين مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 13 والقنوات الناقلة، شاشة قناة ON، إذ يُعرض في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، والإعادة في الساعة 6:55 صباحًا، كما يعرض على منصة watch it الإلكترونية.

مصطفى شعبان يفلت من سؤال محرج بطريقة كوميدية

وشهد مسلسل دايما عامر الحلقة 12، تعرض عامر عبدالرازق، المشرف الاجتماعي والذي يقوم بدوره مصطفى شعبان لسؤال محرج قبل إنطلاق المسابقة بالغردقة، عن آخر أبحاثه العلمية باعتباره أستاذًا بالجامعة الأمريكية، الأمر الذي وضعه في موقف محرج خاصة أنه حاصل على معهد خدمة اجتماعية وتعيينه بالمدرسة جاء نتيجة تشابه اسمه مع أستاذ جامعي.

واضطر عامر عبدالرازق، للرد على السؤال بعد لحاح ولكن بطريقة كوميدية للخروج من المأزق، وساعدته في ذلك ميس زهرة، مديرة المدرسة والتي تقوم بدورها الفنانة لبلبة والتي تعلم حقيقة «عامر».