هروب طلاب مدرسة رؤية إلى ديسكو بالغردقة في مسلسل دايما عامر الحلقة 12

شهد مسلسل دايما عامر الحلقة 12، هروب طلاب بمدرسة رؤية الخاصة، المشاركين في مسابقة فنية بالغردقة، من الفندق الذي يقيمون فيه، إلى أحد الملاهي الليلية لقضاء سهرة، وتجاهل حضور البروفة النهائية قبل ساعات من انطلاق المسابقة التي يشاركون فيها.

مسلسل دايما عامر الحلقة 12

وشاءت الصدفة في مسلسل دايما عامر الحلقة 12، أن يرى عامر عبدالرازق المشرف الاجتماعي، ويقوم بدوره مصطفى شعبان، تسلل الطلاب من الفندق، ونجح في تفقد أثرهم بصحبة مستر نوفل مدرس الألعاب ويجسد شخصيته كريم عفيفي، وميس فدوى، مدرسة مادة التربية الموسيقية وتقوم بدورها ميرنا نورالدين.

وفي الوقت الذي يقوم فيه الطلاب من البنين والبنات، في مسلسل دايما عامر، بالرقص والغناء داخل الديسكو، تواجد عامر عبدالرازق بصحبة المدرسين، وحاولوا اللحاق بالطلاب الذين حاولوا الفرار، ونجحوا في الإمساك بهم، وتعرضت إحدى الطالبات للسقوط على قدمها أثناء فرارها، واضطر عامر إلى حملها بين يديه، ثم عادوا جميعا للفندق.

وقال عامر عبدالرازق، لمديرة المدرسة ميس زهرة وتجسد شخصيتها الفنانة لبلبة، التي كانت تصر على عقاب هؤلاء الطلاب، إنه ينبغي الوقوف على الأسباب التي دعتهم لفعل ذلك، والقيام بتصرفات قد تمنعهم من المشاركة في المسابقة.