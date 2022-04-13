اختراق لاب توب مستر فايز وكشف أسراره في مسلسل دايما عامر الحلقة 12

يشهد مسلسل دايما عامر الحلقة 12، اختراق طلاب من مدرسة رؤية الخاصة لجهاز كمبيوتر «لاب توب» مستر فايز مدرس مادة الرياضيات، ويقوم بدوره الفنان محمد ثروت، لمعرفة محتويات الملفات التي يحتويها الجهاز، بعد اطلاعهم على ملف يحمل اسم «سري»، ومن المتوقع أن تكشف حلقة اليوم سبب اندهاشهم بمجرد فتح الملف.

مسلسل دايما عامر الحلقة 12

ويشهد مسلسل دايما عامر الحلقة 12، موقف طلاب المدرسة المشاركون في مسابقة فنية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومدى استعدادهم للمسابقة، والتي يشارك فيها الطفل مهند، بناء على رغبة عامر عبدالرازق المشرف الاجتماعي ويقوم بدوره مصطفى شعبان.

عامر عبدالرازق يشعر بالغيرة على ميس فدوى

وفي الوقت الذي تخوف فيه مستر أبوالوفا صاحب المدرسة، ويقوم بدوره عمرو عبدالجليل من عدم الفوز في هذه المسابقة، في مسلسل دايما عامر الحلقة 11، إلا أن عامر عبدالرازق طمأنه ووعده بأنه سيكون في قمة الانبهار.

وحاول مستر أبو الوفا التقرب إلى ميس فدوى، مدرسة مادة التربية الموسيقية وتجسد دورها ميرنا نورالدين، وتدخل عامر عبدالرازق لمنع ذلك بسبب الغيرة عليها، وأجبر أبوالوفا على حضور اجتماع يتعلق بتنظيم المسابقة مع المسئولين عنها.

واستغل مستر لطفي وكيل المدرسة ويقوم بدوره صلاح عبدالله، سفر ميس زهرة، مديرة المدرسة إلى الغردقة، للقيام بمحاولات للسيطرة على زمام الأمور، منها محاولة التقرب إلى مستر بهجت مسئول الأرشيف ويقوم بدوره شريف الدسوقي، الذي يرفض التعامل معه.