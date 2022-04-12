غناء لبلبة ومصطفى شعبان في رحلة الغردقة.. مسلسل دايما عامر الحلقة 11

شهد مسلسل دايما عامر الحلقة 11، انطلاق رحلة مدرسة رؤية الخاصة إلى الغردقة، للمشاركة في مسابقة فنية بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بصحبة ميس زهرة مديرة المدرسة، وعامر عبدالرازق المشرف الاجتماعي، والذي قرر إضفاء نوع من البهجة على الطلاب خلال الطريق.

مسلسل دايما عامر الحلقة 11

وطلب عامر عبدالرازق، في مسلسل دايما عامر الحلقة 11، من سائق الأتوبيس، تشغيل جهاز الراديو، ولكنه قال له إنه لا يعمل، وعندما أخبر ميس زهرة، وتقوم بدورها الفنانة لبلبة، أن هؤلاء الطلاب بحاجة إلى ويجز - في إشارة لمطرب الراب- إلا أنها ردت عليه بقولها: هما لحقوا يجوعوا - في إشارة منها لأجنحة الدجاج.

ميس زهرة تغني أغنية وحياة قلبي وأفراحه

وقامت ميس زهرة، في مسلسل دايما عامر الحلقة 11، بغناء مقطع من أغنية عبدالحليم حافظ، وحياة قلبي وأفراحه، وسط تجهم الطلاب، ومحاولتهم الترديد وراءها بصحبة المدرسين.

وقامت ميس فدوى، مدرسة مادة التربية الموسيقية وتقوم بدورها ميرنا نور الدين، من الطلاب ترديد أغنية الغردقة التي تم إعدادها مسبقًا، وبالفعل قام الجميع بالغناء: ما تايلا بينا بقى.. يلا بينا على الغردقة.. غردقة... دقا دقا..