تأتي مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 12 والقنوات الناقلة له على قائمة أولويات بحث الجمهور، لمتابعة مصير طلاب مدرسة رؤية الخاصة المشاركين في مسابقة فنية بالغردقة والوقوف على تصرفاتهم بالرحلة وعلاقتهم مع المدرسين المتواجدين بصحبتهم.

مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 12 والقنوات الناقلة

وتشمل مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 12 والقنوات الناقلة، العرض على منصة watch it الإلكترونية، وشاشة قناة الحياة في الساعة 7:40 مساءً، والإعادة في المرة الأولى الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحًا.

وتتضمن مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 12 والقنوات الناقلة، شاشة قناة ON حيث يعرض الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، والإعادة في الساعة 6:55 صباحًا.

مدرسة رؤية تشارك في مسابقة فنية بالغردقة

وفي مسلسل دايما عامر الحلقة 11، أبدى مستر أبوالوفا صاحب المدرسة، ويقوم بدوره عمرو عبدالجليل، تخوفه من عدم قدرتهم على الفوز في المسابقة، ولكن عامر عبدالرازق، المشرف الاجتماعي، ويجسد دوره مصطفى شعبان، طمأنه بشأن قدرة المدرسة على الفوز.

وشهدت الأحداث غناء الطلاب داخل أتوبيس الرحلة، بصحبة المدرسين منهم ميس زهرة وتجسد دورها الفنانة لبلبة، ومس فدوى مدرسة التربية الموسيقية وتقوم بدورها الفنانة ميرنا نورالدين، وميس ماهيتاب مدرسة المسرح واللياقة البدنية وتقوم بدورها سينتيا خليفة، ومستر شريف مدرس الرسم ويقوم بدوره أحمد الشامي، ومسنر نوفل مدرس الألعاب ويقوم بدوره كريم عفيفي.