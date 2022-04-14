موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم في محافظة مطروح.. 13 رمضان

في الوقت الذي يكثف المواطنون عمليات البحث على المواقع المختلفة ومحركات البحث على جوجل للتعرف على مواقيت الصلاة، يبحث الأهالي أيضا عن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم في محافظة مطروح، استعدادا لانهاء ساعات الصيام وتناول الإفطار، لذا يحرص «الوطن» على تقديم خدمة معلوماتية بجميع مواعيد الصلاة طبقا لإمساكية الهيئة العامة للمساحة المصرية، ضمن سلسلة الخدمات التي توفرها لجميع قرائها.

مواقيت الصلاة في مطروح

وجاء موعد الإفطار وأذان المغرب في محافظة مطروح، اليوم الخميس، 13 رمضان الموافق 14 أبريل 2022 كالتالي:

- موعد أذان الفجر الساعة: 4:12 ص

- موعد الشروق الساعة: 5:44 ص

- موعد أذان الظهر الساعة: 12:11 م

- موعد أذان العصر الساع : 3:47 م

- موعد أذان المغرب الساعة: 6:39 م

- موعد أذان العشاء الساعة: 8:01 م

مواقيت الصلاة في القاهرة

- موعد أذان الفجر الساعة: 3:39 ص

- موعد الشروق الساعة: 5:30 ص

- موعد أذان الظهر الساعة: 11:55 ص

- موعد أذان العصر الساعة: 3:30 م

- موعد أذان المغرب الساعة: 6:22 م

- موعد أذان العشاء الساعة: 7:42 م

مواعيد الصلاة في مدن مطروح

وتختلف مواعيد الصلاة في مطروح من مدينة لأخرى، ويرفع أذان جميع الصلوات في المدن الغربية مثل السلوم وسيدي براني والنجيلة، قبل العاصمة مرسى مطروح من 3 وحتى 5 دقايق، بينما يرفع الأذان في المدن الشرقية مبكرا مثل الحمام والعلمين والضبعة، ويجرى متابعة جميع المساجد على مستوى المحافظة من المفتشين ولجان المتابعة بمديرية الأوقاف.