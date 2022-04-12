«تعليم الجيزة» تعلن جدول المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي

أعلنت إدارة العمرانية التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، جدول امتحانات المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022، موضحة أن الامتحانات تبدأ اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 18 أبريل الجاري وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 26 من نفس الشهر.

جدول امتحانات المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي

-يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والخط والتربية الدينية يوم الإثنين الموافق 18 أبريل الجاري لمدة حصتين دراسيتين، وفقاً لجدول امتحانات المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي.

-يؤدي الطلاب امتحان الرياضيات والمهارات المهنية يوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل الجاري لمدة حصتين دراسيتين.

-يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة الإنجليزية والـLCT يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل الجاري لمدة حصتين دراسيتين.

-يؤدي الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل الجاري امتحان مادة العلوم والدراسات الاجتماعية لمدة حصتين دراسيتين.

وأكدت الإدارة التعليمية في مستند رسمي، أنه يطبق القرار الوزاري رقم 133 الصادر في 21 سبتمبر 2021 بشأن تنظيم التعليم والمقررات الدراسية للصف الرابع الابتدائي من الحصة الابتدائية.

وأوضحت أن الدرجة المخصصة للمهام الأدائية هي 35 درجة وهي 5 درجات للتخطيط الجيد و5 درجات لجيدة العمل و25 درجة للمنتج النهائي و35 درجة هي الدرجة الاجمالية، مؤكدة أنه سيتم تقسيم المهام الأدائية بمعرفة معلم المادة بالمدرسة ومراجعة التوجيهات الفنية لكل مادة لمعرفة محتوى المهام المطلوبة.

وأشارت إلى أنه يراعى أيام الإجازات وهي يوم الأحد الموافق 17 أبريل أحد الشعانين ويوم الخميس الموافق 21 أبريل خميس العهد ويوم الأحد الموافق 24 أبريل عيد القيامة المجيد ويوم الإثنين الموافق 25 أبريل عيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء.