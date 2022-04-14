«التعليم»: أساليب تقييم حديثة للطلاب بإعداد تقرير وتسليمه لولي الأمر

حدّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أساليب التقويم الحديثة التي تتم في إطار الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022 بالتنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، موضحة أن التقويم يشمل تدريب الطلاب على إجابة أسئلة الامتحانات بأكثر من طريقة، مشددة على المعلمين بضرورة الاستفادة من التدريبات التي يتم توفيرها.

تدريب المعلمين على فنيات صياغة أسئلة الامتحانات

وأضافت الوزارة في برنامج تدريب المعلمين على فنيات صياغة أسئلة الامتحانات، والذي حصلت «الوطن» عليه، أن أساليب التقويم الحديثة تشمل التقويم الإلكتروني وهو التقويم باستخدام الكمبيوتر ويتم من خلال تقديم اختبارات مكتوبة ومصورة توضع على الكمبيوتر أو على أسطوانات والاختبارات الفريدة وسهولة تعديل أو إضافة أو حذف أو طباعة الأسئلة ونسخها.

تدشين بنوك أسئلة

وأكدت الوزارة أن التقويم باستخدام الكمبيوتر يشمل أيضاً التصحيح الآلي للاختبارات كالاحتفاظ بالدرجات وتفسير الدرجات والمقارنة بينها وإمكانية التحليل الإحصائي أي تفريغ لدرجات وتحليل النتائج إحصائياً وإعداد تقارير لعرضها على ولي الأمر وعمل بنوك أسئلة، لافتة إلى أن نظم التقويم الحديثة تشمل أيضاً التقويم عبر الإنترنت ويتم عن بُعد من خلال البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي من خلال إرسال الاختبارات والمقاييس بحيث يجيب عليها الطالب وإعادة إرسالها للمعلم في الحال.

التقويم بالهاتف لتطبيق الاختبارات والمقاييس والاستبانات

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن التقويم الحديث يشمل أيضاً التقويم عبر القنوات التعليمية، ويتم باستخدام القنوات التعليمية الفضائية لتسهيل عملية تقييم الطلاب عن بُعد، ويشمل أيضاً التقويم بالهاتف باستخدام الهاتف المحمول لتطبيق الاختبارات والمقاييس والاستبانات، لافتة إلى أن الهدف من التقويم هو الحكم على مدى جودة المدخلات والعمليات ومخرجات العملية التعليمية.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تبدأ في 7 مايو المقبل، وتعقد ورقياً بالنسبة لصفوف النقل، مشددة على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من المنصات التعليمية التي تم توفيرها.