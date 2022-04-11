جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022: تبدأ 8 مايو المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2021/2022، والذي يبدأ يوم 8 مايو ويستمر لمدة 5 أيام على أن ينتهي يوم 15 مايو المقبل.

وقالت وزارة التربية والتعليم، تعقد اختبارات المواد التي لم تدرج بالجدول عن طريق المدرسة، أن أسئلة امتحانات نهاية العام تقتصر على خطة توزيع المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني.

مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني 2022 وهي كالتالي:-

- يوم الأحد 8 مايو امتحان مادة اللغة العربية (ساعتان ونصف) ومادة التربية الدينية (ساعة ونصف).

- يوم الاثنين 9 مايو امتحان مادة العلوم (ساعة ونصف) ومادة مهارات مهنية (ساعة ونصف).

- يوم الثلاثاء 10 مايو امتحان مادة الدراسات (ساعة ونصف) ومادة ict (ساعة ونصف).

- يوم الأربعاء 11 مايو امتحان مادة اللغة الإنجليزية (ساعة ونصف).

- يوم الخميس 12 مايو امتحان مادة الرياضيات (ساعة ونصف).

جدول الاختبارات التجريبية للصفين الأول والثاني الثانوي

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول الاختبارات التدريبية للصفين الأول والثاني الثانوي على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية الذي يبدأ يوم 17 أبريل ويستمر لمدة 4 أيام وهي كالتالي:-

- يوم الأحد 17 أبريل 2022 امتحان مادة الفلسفة للصف الأول الثانوي.

- يوم الاثنين 18 أبريل 2022 امتحان مادة رياضيات «علمي- أدبي» للصف الثاني الثانوي.

- يوم الأربعاء 20 أبريل 2022 امتحان مادة الأحياء للصف الأول الثانوي.

- يوم الخميس 21 أبريل 2022 امتحان مادة أحياء علمي ومادة جغرافيا أدبي للصف الثاني الثانوي.