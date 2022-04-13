«التعليم»: عقد امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني قبل العيد

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب النقل التحريرية بالتعليم الفني في بعض المحافظات حسب الكثافة الطلابية بكل مديرية، موضحة أن الامتحات تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل الجاري، وسيتم استغلال أربعة أيام فقط وهما يوم 19 و20 و26 و27 من شهر أبريل بعيدا عن الإجازات والأعياد القومية وأعياد المسيحيين.

وأكدت الوزارة في خطابها للمديريات والإدارات التعليمية، على أن هذه المواعيد صدرت بعد موافقة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم عليها في الكتاب الدوري رقم 7 بتاريخ 6 أبريل الجاري والخاص بتحديد مواعيد امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022.