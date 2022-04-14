كيفية الدخول على منصة تدريب المعلمين في 7 خطوات.. تعرف عليها

كيفية الدخول على منصة تدريب المعلمين، من أكثر الكلمات بحثاَ على مؤشر البحث جوجل من قبل معلمي الصفوف الأولي، لتدريب معلمي العلوم والرياضيات واللغة العربية على منصة التدريب والتطوير المهني الإلكتروني، والذي بدأ يوم 10 أبريل الماضي.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن التدريب الخاص بمعلمي اللغة العربية يبدأ الأسبوع المقبل يوم الأحد 17 أبريل، مؤكدة على أنه يكفي للتدريب حضور دورة تدريبية واحدة فقط في أي من الأيام.

كيفية الدخول على منصة تدريب المعلمين

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية كيفية الدخول على منصة تدريب المعلمين وهي كالآتي:-

- إدخال رابط منصة التدريب والتطوير المهني الإلكتروني من خلال متصفح كروم.

- الضغط على زر تسجيل الدخول على المنصة.

-إدخال البريد الموحد للمعلم وكلمة المرور.

- فتح الدورة التدريبية بالضغط على اسم الدورة.

- الضغط على محاضرة البث المباشر.

- تحميل برنامج TEAMS على جهازك، حيث تدار الجلسة من هذا البرنامج.

- الضغط على الانضمام الآن للمشاركة بالمحاضرة.

جلسات التدريب لمعلمي الصوف الأولى

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، جلسات التدريب للمعلمين، حيث يتم تدريب المعلمين اليوم الخميس على استخدام تيمز لتحسين مهارة القراءة «المدة الزمنية ساعتين»، وخرجات التدريب متابعة مهاراة الطلاب بالقراءة.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن أهداف الجلسة هي تحسين مهارة القراءة، وتستهدف الآتي:-

- كيفية إنشاء اجتماع مع الطلاب.

- كيفية التحكم بالإعدادات.

- طريقة استخدام الأداة من قبل الطالب.

- طريقة متابعة الطالب والتحقق من دقة القراءة.

ويبدأ يوم السبت 16 أبريل، جلسة استخدام تيمز للتواصل مع الطلاب عن طريق الفيديو «المدة الزمنية ساعتين»، ومخرجات الجلسة اتمام شرح درس متكامل مع الطلاب والحصول على التسجيل وتهدف الآتي:-

- كيفية إنشاء اجتماع مع الطلاب.

- كيفية التحكم بالإعدادات.

- كيفية مشاركة الشاشة وإرسال أسئلة مراجعة خلال البث.

- كيفية تسجيل الورشة والحصول على تسجيل.