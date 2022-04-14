التعليم: 50 ألف طالب تجاوزوا نسب الغياب يستفيدون من قرار الوزير

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن القرار الذي وافق عليه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بعدم حرمان الطلاب الذين تجاوزوا نسب الغياب المقررة في المدارس الفنية، وكانوا سيُحرمون من الامتحانات بنظام العامل، سوف يستفيد منه 50 ألف طالب.

الرسوب في الامتحانات العملية في الدور الثاني يتطلب إعادة السنة للطالب

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن كل طالب مستفيد من هذا القرار، لو لم ينجح في الامتحانات العملية التي ستجريها الوزارة في أغسطس المقبل، سيكون إلزاما عليه إعادة السنة الدراسية، ودفع نفس المصروفات، ولن ينجح أيّ من هؤلاء أو يصعد إلى الصف الأعلى إلا إذا حقق المستهدف من التدريب العملي، لتؤهله نتيجته للنجاح بعد قياس مهاراته.

300 جنيه يدفعها الطالب وتخصص منح للمعلمين والموجهين

ولفت المصدر، إلى أن الـ 300 جنيه التي سيدفعها كل طالب من هؤلاء بعد قرار الوزير، سيتم تخصيصها لمنح المعلمين والموجهين كمكافآت نظير العمل في غير الأوقات الرسمية للعام الدراسي، والقيام بمهام إضافية، وهي تدريب هؤلاء الطلاب وتعويضهم على ما فاتهم فترة غيابهم عن الدراسة النظرية والتدريبات العملية، لتحقيق المستهدف من المناهج المطورة، بالإضافة إلى شراء مواد وخامات خاصة بتدريبهم خلال الفترة التي حددتها الوزارة.

وقال المصدر، إن هؤلاء الطلاب تعاملوا مع نظام العمل باعتباره من حقهم الدراسة والتدريب من الخارج، بعيدا عن المدارس، وكان بعضهم يقدم شهادات بأنه خضع للتدريب في شركة أو مصنع، كدليل على عدم حاجته للتدريبات العملية بالمدارس، وهذا غير مقبول، لأن هذه الشهادات في نظر الوزارة قد تكون غير صحيحة، لذلك سيتم إعادة تدريبهم من جديد.

وتقرر تأجيل الامتحانات التحريرية والعملية للخمسين ألف طالب، بالنسبة للدور الأول لهؤلاء الطلاب إلى الدور الثاني، على أن يتم إجراء تدريب عملي إجباري لهم، لمدة 3 أسابيع متواصلة، من 18 يونيو إلى 7 يوليو، ولن يخوضوا الامتحانات في الدور الثاني إلا بعد تحقيق كل منهم نسبة 90 % على الأقل من هذا التدريب.