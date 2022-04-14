«التعليم» تعلن تدريب المعلمين على تحويل الكتب بصورة إلكترونية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل ورش التدريب لتفعيل الحساب الموحد للمعلمين وتحديث معلوماتهم بأحدث مستجدات تطبيقات «أوفيس 365»، موضحة أن الورش تتم عبر برنامج «Microsoft Teams» حول استخدام «تيمز» كمنصة تعليمية واستخدام تيمز لتحسين مهارة القراءة واستخدامه للتواصل مع الطلاب عن طريق الفيديو.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الورش أيضا تهدف للتدريب على استخدام «تيمز» للتواصل مع المعلمين بطريقة آمنة وكيفية استخدام «sway» لتحويل الكتب بصورة الإلكترونية وستخدام الدفتر الإلكتروني «OneNote»، موضحة أن التدريب يستهدف كل معلمي الوزارة ويهدف إلى كيفية الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور وكيفية استخدام الحساب لكل المنصات التعليمية وكيفية التحكم بإعدادات الأوفيس وتحويل اللغة، فضلا عن كيفية تنزيل تطبيق «تيمز» والانضمام لفريق «تواصل معنا – الدعم الفني».

تحسين مهارة القراءة وكيفية استخدام تحضير الواجب

ونوهت الوزارة إلى أنه سيتم تدريب المعلمين اليوم الخميس الموافق 14 أبريل الجاري على استخدام «تيمز» لتحسين مهارة القراءة وكيفية استخدام تحضير الواجب من نوع «reading progress»، وكيفية إرسال الواجب للطلاب طريقة استخدام الأداة من قبل الطالب وطريقة متابعة الطالب والتحقق من دقة القراءة.

إنشاء دفتر إلكتروني وكيفية إدارج قصص واستخدام القارئ الشامل

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على أنه سيتم تدريب المعلمين يوم السبت الموافق 16 أبريل على استخدام «تيمز» للتواصل مع الطلاب عن طريق الفيديو وكيفية إنشاء اجتماع مع الطلاب وكيفية التحكم بالإعدادات وكيفية مشاركة الشاشة وإرسال أسئلة مراجعة خلال البث وكيفية تسجيل الورشة والحصول على التسجيل، يوم الإثنين الموافق 18 أبريل يتم التدريب على استخدام الدفتر الإلكتروني «OneNote» وكيفية استخدام تطبيق «Class Notebook» لإنشاء دفتر إلكتروني وكيفية إدارج قصص واستخدام القارئ الشامل.