مد فترة التسجيل وسداد مقدمات جدية حجز وحدات «بدر» بمشروع العاملين بالدولة

صرحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تقرر مد فترة التسجيل وسداد مقدمات جدية الحجز للمرحلة الأولى لحجز الوحدات السكنية بمدينة «بدر» بمشروع العاملين بالدولة المنتقلين للعاصمة الإدارية، ليصبح حتى يوم الخميس الموافق 28/4/2022، بهدف استيعاب كل أعداد المتقدمين.

وأشارت إلى أنه سبق صدور قرار مجلس الوزراء رقم 135 بتاريخ 15/3/2021 للبدء في طرح الوحدات السكنية للعاملين المدنيين بالدولة المنتقلين إلى العاصملة الإدارية، حيث فتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في وقت سابق باب الحجز للعاملين المدنيين بالدولة المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة لـ9024 موظفا كمرحلة أولى، وذلك بداية من يوم 16/3/2022، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق من هنا للقيام بتسجيل ورفع المستندات الخاصة بحجز الوحدات.

5702 موظف يسددون مقدمات جدية الحجز ببنك التعمير والإسكان

وأوضحت مي عبدالحميد أنه حتى تاريخه سدد 5702 موظف مقدمات جدية الحجز ببنك التعمير والإسكان وسجل 5279 موظفا بياناتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق استعدادا للبدء في إجراء القرعة العشوائية لتخصيص وحداتهم السكنية، ومن ثم البدء في إجراءات الاستعلام الائتماني ومنح التمويل والتعاقد على الوحدة السكنية.

هذا مع التأكيد على أنه تم بالفعل إرسال رسائل نصية لـ3446 موظفا لم ينهوا بإنهاء إجراءات السداد والتسجيل حتى تاريخه، لإعلامهم بالموعد الجديد للتقديم وسرعة اتخاذ اللازم من جانبهم منعاً لضياع فرصة حصولهم على وحداتهم السكنية.

أرقام الاستفسار

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه في حالة الرغبة في أي استفسار أو تساؤل يتم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة ٩ صباحاً حتى 3 عصراً، طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.