صندوق الإسكان الاجتماعي يحذر من الصفحات الوهمية باسمه «فيديو»

حذر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في بيان رسمي، جميع المواطنين الراغبين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي، من عدم التعامل مع أي صفحة وهمية، تحمل اسم الصندوق، كي لا يتعرضوا لعمليات النصب، من قبل السماسرة التي تقود تلك الصفحات، خاصة أنه مع إعلان وزارة الإسكان والمرافق، طرح شقق جديدة، تبدأ عدد من الصفحات والجروبات الوهمية، التي تحمل اسم صندوق الإسكان الاجتماعي، بنشر عدد كبير من الأخبار الوهمية، والعروض والخدمات للمواطنين الراغبين في الحجز، وذلك بغرض الربح، وهي صفحات لا تمت بصلة لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

تحذير من صندوق الإسكان الاجتماعي

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أن فرق الرصد والمتابعة، الخاصة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قامت برصد عدد من الصفحات والكيانات الوهمية، التي يحمل بعضها اسم «صندوق الإسكان الاجتماعي»، والبعض الآخر يحمل اسم «صندوق التمويل العقاري»، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات نحو هذه الصفحات الوهمية.

وسائل التواصل الرسمية مع صندوق الإسكان الاجتماعي

ونوه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى ضرورة التواصل مع القنوات الرسمية للصندوق، والتى تتمثل فى:

1- الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع فيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg.

2- الصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg.

3- الصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg

4- الصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg

5- وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg.

6- من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحاً : 6 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت.

7- من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.