«الصبر وجهاد النفس».. نصائح عالم أزهري لتحقيق «اللذة في العبادة»

تناولت فقرة «محبة مني»، من برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، في شهر رمضان، والتي يقدمها العالم الأزهري أحمد عبدالرحمن «لذة العبادة وكيفية التقرب إلى الله».

وقال العالم الأزهري، إن الصحابة الكرام كانوا سعداء في الذهاب إلى الصلاة ومع دخول شهر رمضان وأي مناسبة دينية، موضحًا: «كانوا يتمتعون بأي مناسبة دينية، وكثيرون يتمنون الوصول إلى هذه الدرجة من التدين، يجاهدون أنفسهم مرات كثيرة، لكنهم قد يتكاسلون في مرات أخرى، لكنهم يتقدون أن الوصول إلى اللذة في العبادة أمر صعب للغاية».

التلذذ بأداء الصلوات

وأضاف، أن بلوغ اللذة في العبادة أمر سهل بشرط: «عندما كان يقول النبي لبلال قم يا بلال أرحنا بالصلاة، لأنه والصحابة كانوا يستلذون بالعبادة، ولكي نصل إلى هذه المرحلة، يجب أن نجاهد أنفسنا.. يعني تدوس على نفسك وتصابر مرة واتنين وتلاتة، والله قال في القرآن، والذين جاهدوا فينا، لنهدينهم سبلنا، لأن الجهاد يعني الوصول إلى طريق الله والتلذذ بالعبادة، كما يجب أن نكون صبورين ونتحمل».

أهمية الصبر

وتابع: «في الصبر، هنتعب شوية في الأول، لكن هنلاقي بعد كده، لأن الله عز وجل قال، إنّا لا نضيع أجر من أحسن عملا، ويجب أن نكون معتدلين في كل شيء، الأكل والشرب والكلام، لأن العلماء يقولون إن راحة البطن في قلة الطعام، وراحة اللسان في قلة الكلام، وراحة الروح والقلب في قلة الآثام».