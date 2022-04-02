4 نصائح لقضاء شهر رمضان في العبادات والطاعة: «اطلبوا المدد من الله»

قدم الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، عدة نصائح للمسلمين، لشهر رمضان المعظم، منها طلب العون والمدد من الله عز وجل، وترديد دعوة «اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»، فإتقان العبادة يلزمها معونة الله عز وجل.

واستشهد عبدالمعز، خلال حلقة اليوم من برنامج لعلهم يفقهون على قناة dmc، بسيدنا شعيب، عندما قال «وما توفيقي إلا بالله»، موضحًا: «إحنا ماشيين بستر الله وصايمين بكرم وعون الله، النبي كان يقول ربي أعني ولا تعن عليّ».

النصيحة الثانية

النصيحة الثانية، كانت الإخلاص في عبادة الله، وعدم الشعور بالغرور بسبب أداء العبادات، مؤكدًا: «العبادة يجب أن تكون منضبطة والصيام صحيحًا، عن الطعام والشراب والشهوة، وأخلص دينك يكفيك القليل من العمل، وختم القرآن ليس ماراثون أو مسابقة جري، وبالتالي يجب عدم التسرع في قراءته، فكل الناس هلكى إلا العاملون، وكل العاملين هلكى إلا المخلصون».

النصيحة الثالثة

أما النصيحة الثالثة، فكانت عدم الشعور بالفتور في العبادات، خلال شهر رمضان، مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة البقرة، التي وصف فيها الشهر الكريم بأنها «أيامًا معدودات»، مؤكدًا أن الشهر المعظم يمثل «عرضًا محدودًا»، وهو ما يستوجب ضرورة العمل على استغلاله بشكل كامل في أداء العبادات.

النصيحة الرابعة

أما النصيحة الرابعة، فكانت الآية الكريمة «والله يريد أن يتوب عليكم»، أي أن الله عز وجل يريد أن يتوب علينا، وكتب لنا محطات ونفحات يغفر بها ذنوبنا ويستر بها عيوبنا، وبالتالي فإن شهر رمضان كريم حل علينا حتى نخرج من الاكتئاب وتعتق رقابنا من النار، فهو شهر مملوء بالخيرات.