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محمود مسلم

مصر تعزي جنوب أفريقيا في ضحايا الفيضانات

كتب:

الوطن
04:08 م | الأربعاء 13 أبريل 2022
وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها لجمهورية جنوب أفريقيا الشقيقة إثر الفيضانات التي شهدها إقليم كوازولو-ناتال، وأسفرت عن عشرات الضحايا والمصابين، وتدمير في المنشآت والمنازل والبنى التحتية.

الشفاء العاجل لكل المصابين

وتقدمت مصر، حكومة وشعبا، بصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا ولأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل لكافة المُصابين.

وأكدت مصر وقوفها بجوار جنوب أفريقيا في هذا المُصاب الأليم.

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