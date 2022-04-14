موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الخميس 13 رمضان في محافظة أسيوط

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة، على تحديد اليوم الخميس 13 رمضان في محافظة أسيوط، والموافق 14 أبريل 2022، ومواقيت الصلوات الخمس مع مراعاة فروق التوقيت بين المحافظات، وهو ما يبحث عنه الصائمون في مراكز وقرى المحافظة.

موعد الإفطار وأذان المغرب 13 رمضان في أسيوط

وأوضحت الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الخميس 13 رمضان في أسيوط، سيكون في تمام الساعة 6:19 مساءً، حسب التوقيت المحلي للمحافظة، إذ سينطلق مدفع الإفطار ويعقبه رفع أذان المغرب ليفطر الصائمون ويدعون الله أن يتقبل منهم الصيام والدعاء والصلاة.

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 13 رمضان 14 من أبريل

وبالنسبة للصلوات المختلفة، وموعد أذان كل صلاة على مدار اليوم الخميس 13 رمضان، فجاءت حسب التوقيت المحلي لمحافظة أسيوط، وإعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة، كالآتي:

- صلاة الفجْر تحين في تمام الساعة 4:05 صباحًا.

- الشروق موعده 5:32 صباحًا.

- موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:56 صباحًا.

- أذان العصر يحين موعده عند 3:27 مساءً.

- أما أذان المغرب، فيحين عند الساعة 6:19 مساءً.

- صلاة العشاء في تمام الساعة 7:37 مساءً.

ويتابع سكان المحافظة مواقيت الصلوات الخمس حرصا منهم على أدائها في أوقاتها، ومعرفة توقيت الإمساك لبدء صيام يوما جديدا من شهر رمضان الكريم.

يأتى ذلك مع التنبيهات المستمرة بإتخاذ التدابير اللازمة بين المصلين ومراعاة التباعد أثناء الصلاة منعًا لانتشار فيروس كورونا.