موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الخميس 13 رمضان في محافظة القليوبية

يهتم أهالي ومواطنو محافظة القليوبية بمعرفة موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 13 رمضان في محافظة القليوبية، وذلك لما له أهمية كبرى خاصة الصائمين، إذ تتزايد عمليات البحث عن الموعد عبر موقع المحرك العالمي جوجل، وعبر منصات التواصل الاجتماعي.

موعد أذان المغرب

وتحدد موعد اذان المغرب في محافظة القليوبية ومواقيت الصلاة اليوم الخميس 13 من شهر رمضان المبارك الموافق 14 من ابريل 2022 بحسب إمساكية شهر رمضان المبارك والهيئة المصرية العامة للمساحة، إذ تحظى عمليات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت عن موعد أذان الفجر والسحور في القليوبية بأهمية كبيرة لدى مواطني محافظة القليوبية.

وتصل عدد ساعات الصيام في يوم الخميس من رمضان إلى ما يقرب 14 ساعة 40 دقيقة، تنتهي مع أذان المغرب اليوم في الساعة 06:21 م.

مواقيت الصلاة في القليوبية

تقدم بوابة الوطن موعد انطلاق أذان المغرب ومواقيت الصلاة محافظة القليوبية بشكل يومي:

صلاة الفجر الساعة 03:59 صباحا.

الشروق الساعة 5:29 صباحا.

أذان الظهر الساعة 11:55 صباحا.

العصر الساعة 3:31 مساء.

وفى تمام الساعة 6:21 يؤذن لصلاة المغرب إيذانا بتناول طعام الإفطار.

ويؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:42، وبعدها يؤدي المسلمون صلاة التراويح إذ تشهد المساجد على مستوى القليوبية توافد الآلاف من المصلين لأداء القيام وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.