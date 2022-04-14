موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 13 رمضان في دمياط

يحرص الكثير من الصائمين، على تعجيل موعد الإفطار على التمر والماء اقتضاء بسنة النبي صل الله عليه وسلم، وتجدهم ينظرون في ساعاتهم لمتابعة مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الخميس 13 رمضان في دمياط، من أجل تناول وجبة الإفطار ومن ثم أداء صلاة المغرب ثم صلاتي العشاء والتراويح.

ويصل عدد ساعات الصيام في محافظة دمياط، اليوم الخميس الذي يوافق 13 رمضان، إلى 14 ساعة و47 دقيقة، وفقًا لإمساكية شهر رمضان التي أصدرتها الهيئة المصرية العامة للمساحة، إذ يحين موعد الإفطار عند الساعة 6:21 دقيقة مساء.

ونظرًا لحرص الصائمين على معرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الخميس 13 رمضان في دمياط، من أجل الإفطار، تنشر «الوطن»، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب، وذلك في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء طوال الوقت.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الخميس فى دمياط

- موعد أذان الظهر 11:53 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب 6:21 مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:43 مساءً.

مواقيت الصلاة في القاهرة الخميس 14 أبريل 2022

- موعد أذان الظهر 11:55 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب 6:22 مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:42 مساءً.