موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 13 رمضان بمحافظة سوهاج

يلقى موعد الإفطار وأذان المغرب، اهتماما خاصا بشهر رمضان المعظم، ليس حرصا على أداء الفريضة بموعدها فقط، لكن لإنهاء صوم اليوم، لذا يعرض «الوطن» خدمة معرفة موعد الإفطار، وموعد أذان المغرب اليوم الخميس 13 رمضان بمحافظة سوهاج، إذ يرفع أذان المغرب اليوم الساعة 6 و17 دقيقة مساءً.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 13 رمضان في محافظة سوهاج

- موعد صلاة الفجر الساعة 4:4 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:31 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:55 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:25 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:17 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:34 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:44 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:44 صباحا.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 13 رمضان في مدينة جرجا

- موعد صلاة الفجر الساعة 4:4 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:30 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:53 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:24 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:16 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:33 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:44 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:44 صباحا.

عدد ساعات صوم اليوم بمحافظة سوهاج-

وبحساب موعد اذان الفجر اليوم فى محافظة سوهاج 4 و4 دقائق صباحا وموعد أذان المغرب اليوم الساعة 6 و17 دقيقة مساء، فيبلغ عدد ساعات الصيام ليوم 13 رمضان بمحافظة سوهاج 14 ساعة و33 دقيقة، بينما فى مركز جرجا يبلغ 14 ساعة و32 دقيقة، بفارق دقيقة واحدة عن محافظة سوهاج، ودقيقتين عن أمس الأربعاء 12 رمضان.