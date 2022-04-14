القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا

سهرة رمضانية كروية، ينتظرها عشاق وجماهير النادي الأهلي والكرة الأفريقية والعربية، يوم السبت القادم، لمشاهدة اللقاء المرتقب والهام بين النادي الأهلي المصري ونظيرة الرجاء المغربي، وذلك في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب على أرض ستاد السلام، مساء السبت القادم، في تمام الساعة الـ10 ليلًا، إذ تقوم حاليًا الجماهير المصرية والعربية والأفريقية بالبحث عن القنوات الناقلة للمبارة بين الأهلي والرجاء المغربي.

كما حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، موعد مباراة الإياب لتكون يوم 22 أبريل الجاري، وذلك على ستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.

هذا ومن المتوقع أن تكون المباراة صعبة وقوية بين الأهلي و الرجاء المغربي، نظرًا لأهميتها الشديدة، ورغبة الأهلي في إحراز أكثر من هدف حتى يكون مطمئن قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في مبارة الإياب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي

وفي إطار الخدمات التي تقدمها بوابة «الوطن»، نستعرض من خلال التقرير التالي التردادت الخاصة للقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي، المفتوحة والفضائية المشفرة.

وتنقل المباراة على عدد من القنوات الفضائية المشفرة، التابعة لشبكة beIN SPORTS، نظرا لأنها صاحبة حقوق بث البطولة في شمال أفريقيا، كما تنقل المباراة على البث الأرضي لإحدى القنوات المفتوحة داخل مصر.

تردادت القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي

beIN SPORTS على نايل سات

- تردد القناة 11548 أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 5/6.

قناة beIN SPORTS على سهيل سات

- تردد القناة 11566 عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

قناة beIN SPORTS على يوتل سات

- تردد القناة 11054 أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

قناة أرضية مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي

وتنقل قناة On Time Sports من خلال ترددها الأرضي، مباراة الأهلي والرجاء المغربي، حيث أنها تقام على ستاد السلام بالأراضي المصرية، ولهذا يحق بثها على أحد التردادت الأرضية، وفقا للقوانين الدولية المنظمة للفيفا.