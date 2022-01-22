خسائر حادة لعملة «البيتكوين».. كم تساوي بالجنيه المصري؟

تتعرض سوق العملات المشفرة إلى خسائر قوية على مدار اليومين الماضيين، إذ خسرت السوق أكثر من 3 مليارات دولار في الـ48 ساعة الماضية، مع تراجع أكبر عملتين من حيث القيمة السوقية.

خسائر القيمة السوقية 1.2 تريليون دولار

وبلغت إجمالي خسائر سوق العملات المشفرة نحو 1.2 تريليون دولار من إجمالي القيمة السوقية في شهرين، إذ تسجل القيمة السوقية في الوقت الحالي 1.630 تريليون دولار، مقابل 2.94 تريليون دولار إجمالي القيمة السوقية في نوفمبر الماضي، وفقا لـ«coin market cap».

البيتكوين تتراجع عند 35 ألف دولار

وشهد سعر عملة «البيتكوين» العملة الالكترونية الأشهر في العالم، تراجعاً نسبته 8.93% في الـ24 ساعة الأخيرة إلى مستوى 35.6589 ألف دولار، فيما بلغت خسائرها 17.09% في آخر 7 أيام.

البيتكوين تتراجع 47.4% في 3 أشهر

وعن خسائر العملة الأشهر في العالم «البتيكوين»، في الثلاثة أشهر الأخيرة، فقد بلغت نحو 32 ألف دولار أي بنحو 47.7%، إذ كان سعر العملة في 8 نوفمير 2021 عند مستوى 67.566 ألف دولار.

سعر البيتكوين بالجنيه المصري

ومع التراجعات التي تتعرض لها عملة البيتكوين في الوقت الحالي، فقد تراجع سعرها أمام الجنيه المصري ليبلغ 560.713 ألف جنيه، في الوقت الذي كانت تسجل فيه نحو 1.09 مليون جنيه عندما كان سعرها عند 67.566 ألف دولار في نوفمبر 2021.

الايثريوم تتراجع 14.5%

وتراجع أيضاً سعر عملة «الايثريوم» ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 14.56% في الـ24 ساعة الأخيرة إلى مستوى 2.460 ألف دولار، فيما بلغت خسائرها 25.84% في آخر 7 أيام، بينما ارتفع سعر عملة التيثر ثالث أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، في الوقت الحالي بشكل طفيف بنسبة 0.02% في الـ24 ساعة الأخيرة إلى دولار واحد.