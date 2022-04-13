رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك الموظفين والعاملين مائدة إفطار جماعي

شارك الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، مئات الموظفين والعاملين في الجامعة، حفل الإفطار الجماعي، اليوم الأربعاء، بحضور نواب رئيس الجامعة، الدكتور حسن يونس، والدكتور رضا صالح، والدكتور محمد عبد العال، والدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة السابق، وعدد من العمداء ووكلاء الكليات، والمستشار القانوني للجامعة، وأمين عام الجامعة، الدكتور علي صبري، والدكتور حاتم الجوهري، مدير المستشفى الجامعي، ومدير عام الإدارة العامة للمدن، الدكتور طارق الملا.

يأتي ذلك في إطار حرص رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبد الرازق دسوقي، على التواجد باستمرار وسط أسرته الكبيرة من الموظفين والعاملين في الجامعة، خاصةً مشاركتهم حفل الإفطار السنوي خلال شهر رمضان المبارك، وهو التقليد الذي لم يتم تنظيمه خلال العامين الماضيين، بسبب جائحة كورونا.

«دسوقي»: العاملون بجامعة كفر الشيخ ركيزة أساسية

وقدم «دسوقي» التهنئة للحضور بمناسبة الشهر المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يعيده عليهم والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بكل الخير والأمن والسعادة.

وأكد أن الموظفين والعاملين بجامعة كفر الشيخ هم ركيزة أساسية في منظومة الجامعة، وأحد العوامل المهمة التي تساعد على تطوير وارتقاء الجامعة.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ أن الإفطار السنوي خلال شهر رمضان المبارك، هو لقاء الأسرة الواحدة بين العاملين في الجامعة بمختلف كلياتها وقطاعاتها، بهدف تعزيز العلاقات الاجتماعية بين المسئولين والعاملين.

العاملون يقدمون الشكر لرئيس جامعة كفر الشيخ

وأعرب عدد من العاملين عن اعتزازهم بمشاركة رئيس الجامعة لهم في حفل الإفطار، موجهين له الشكر على تنظيم هذا اللقاء في شهر رمضان المعظم، موجهين تحيتهم وتقديرهم لإدارة الجامعة، مشيرين إلى التأثير الإيجابي لهذه المناسبات الاجتماعية والإنسانية في تنمية مشاعر الانتماء، وتوطيد حلقة الوصل بين جميع العاملين بالجامعة.