هجوم عسكري روسي السبب.. سعر الذهب يصل أعلى مستوى منذ شهر

استقر سعر الذهب فوق 1.970 دولارًا للأوقية اليوم الخميس، مسجلاً عن تحرير الخبر 1973.6 دولار للأوقية، ومحلقًا بالقرب من أعلى مستوياته في شهر، حيث يتطلع المستثمرون إلى التحوط ضد التضخم والشكوك الجيوسياسية على خلفية تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، بينما يبدو أنهم يتطلعون إلى ما بعد رفع وشيك لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الشهر المقبل.

سعر الذهب في أعلى مستوياته

سبق وأن وصل سعر الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار للأوقية في أغسطس من عام 2020، و من المتوقع تداول الأوقية عند 1968.10 دولار أمريكي بنهاية هذا الربع (أبريل – يونيو 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات أن يتم تداول أوقية الذهب عند 2032.55 دولار في غضون 12 شهرًا.

واستفاد المعدن الأصفر أيضًا من تراجع عوائد الدولار والخزانة من المستويات المرتفعة الأخيرة حيث قام المتداولون بتقليص الرهانات القوية على رفع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل أسرع.

التضخم في الولايات المتحدة

وأظهرت أحدث البيانات أن معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 8.5% في مارس، في أسرع وتيرة له منذ ديسمبر 1981، وفي مكان آخر، ظل المستثمرون على أهبة الاستعداد بشأن حرب أوكرانيا بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن 800 مليون دولار إضافية كمساعدة عسكرية لأوكرانيا يوم أمس الأربعاء، قبل هجوم روسي أوسع متوقع في شرق أوكرانيا.

يجرى تداول الذهب في الغالب في سوق OTC في لندن، وسوق العقود الآجلة الأمريكية (COMEX) وبورصة شنغهاي للذهب (SGE)، ويعد استثمار جذاب خلال فترات الشكوك وعدم اليقين السياسي والاقتصادي، ويتوجه نصف استهلاك العالم من الذهب في صناعة المجوهرات و40% في الاستثمارات و10% في أغراض الصناعة.

وأكبر منتجي الذهب هم الصين وأستراليا والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وروسيا وبيرو وإندونيسيا، وأكبر مستهلكي المجوهرات هم الهند والصين والولايات المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية وروسيا والإمارات العربية المتحدة.