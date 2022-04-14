تراجع الذهب 7 جنيهات في محلات الصاغة.. وتجار: الركود يسيطر على السوق

سجّلت أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الخميس تراجعا عالميا ومحليا بالرغم من تراجع سعر الدولار الذي يمثل مقياسا للعملات الرئيسية.

وتراجع المعدن النفيس اليوم بقيمة 7 جنيهات لدى عدد كبير من محلات الصاغة، وبيع الذهب عيار 24 بسعر 1.159 جنيه مقابل 1.166 جنيه فيما بيع عيار 21 الشعبي في حدود 1014 جنيها وبيع عيار 18 بسعر 869 جنيها وبيع الجنيه الذهب بسعر 8 آلاف و112 جنيها .

سعر الذهب عالميا

سجّل سعر الأوقية فى بداية تعاملات البورصات العالمية اليوم الخميس 14-4-2022 سعر 1.931.50 دولار وبيع عيار 24 بسعر 62.09 دولار فيما سجل سعر عيار21 نحو 54.33 دولار وبلغ سعر عيار 18 نحو 46.57 دولار .

ووصف التجار التراجع بالمحدود فلاتزال أسعار الذهب مرتفعة وأرجعوا أسباب انخفاض أسعار الذهب للمضاربة من جانب المستثمرين إلا أنهم أكدوا أن الذهب لايزال الأكثر أمنا وملاذا عالميا.

توقعات بموجات جديدة من الارتفاع فى المعدن النفيس

وتوقع تجار موجات جديدة لارتفاع سعر الذهب بحسب هاني الغريب، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة كفرالشيخ فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وأرجع ذلك إلى استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والتقلبات الجيوسياسية إلى جانب الخوف من فيروس كورونا مشيرا إلى أن بورصة المعادن العالمية تشهد اختلالات مستمرة في الأسعار بفعل التغيرات العالمية والإقليمية كتذبذب أسعار البترول.

ولفت إلى أن هناك حالة ركود في الأسواق المحلية فلا بيع ولا شراء، ولايزال الذهب يعاني من الارتفاع وعدم تقبل الأسعار الجديدة ما يؤثر على المبيعات، فالمواطن المصري بالرغم من إيمانه بأن الذهب عنصر أمان عندما يقتنيه لكن المشكلة أن كثير منهم أحجموا عن شرائه نتيجة ارتفاع أسعاره ما انعكس سلبا على الأسعار بانخفاض حاد في معدلات شرائه كما أن زيادة الأعباء والرسوم وتكاليف المصنعية ساهمت كثيرا في زيادة الأسعار.

انخفاض الذهب بنسبة 0.57% خلال تداولاته اليومية

وأصدر تصنيف «كومكس»، لبورصة نيويورك التجارية اليوم وفي بداية التعاملات اليومية للبورصات العالمية، تقررا أفاد بأن الذهب انخفض بنسبة 0.57% خلال تداولاته اليومية، مؤكدا أن عقود مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، هبط بنسبة 0.20% للمتاجرة به على USD99.72، فيما ارتفع سعر الفضة لشهر مايو بنسبة 0.17% والنحاس 0.66%.