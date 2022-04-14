«صحة المنيا» تقدم خدمات طبية لـ2110 مواطنين بقرية دمشاو هاشم

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمحافظة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح دكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية دمشاو هاشم بمركز المنيا، يومي 11 و12 من أبريل الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 2110 حالة مترددة، وتم صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وذلك ضمن القوافل التي تستهدف كافة أنحاء المحافظة.

خدمات تنظيم أسرة وتحاليل طبية

فيما قال الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 553 حالة جراحة و434 حالة أطفال و296 باطنة و101 قلب و81 نساء و111 تنظيم أسرة و76 أسنان و259 جلدية و199 أنف وأذن، إلى جانب أنه تم عمل 174 تحليل طبي مختلف وعمل 18 حالة موجات صوتية و6 حالات أشعة سينية.

ندوات تثقيف صحي

كما تضمنت القافلة كشف مبكر للضغط والسكر لـ125 مترددا، كما تم إجراء خلع أسنان لـ4 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل 45 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحية لـ133 مترددا، وتم استخدام 10 عيادات متنقلة.