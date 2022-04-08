مشيرة خطاب: مشروع قرار تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان يشوبه ازدواجية المعايير

علقت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على قرار مصر في الامتناع عن التصويت على مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان بجنيف على خلفية اتهامات تتعلق بانتهاكات روسية لحقوق الإنسان في أوكرانيا.

مشروع قرار تعليق عضوية روسيا بحقوق الإنسان تسرع وازدواجية معايير

وقالت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التقدم بمشروع القرار يشوبه التسرع وازدواجية المعايير، حيث أنه يصادر على قرار إنشاء لجنة تقصي الحقائق في الانتهاكات والقتل في أوكرانيا وأنه كان يجدر إعطاء اللجنة الفرصة للقيام بمهمتها والتقدم بتقرير عما توصلت إليه، جاء ذلك خلال مداخلة تليفزيونية مع قناة الحرة بواشنطن تعليقا على قرار مصر الامتناع عن التصويت.

امتناع 58 دولة عن التصويت

وأضافت مشيرة خطاب أن امتناع 58 دولة عن التصويت ومعارضة 24 دولة يمثل تجمع مهم لدول تشعر بعدم الرضى عن هذا التسرع والانتقائية، خاصة وأن هناك حالات لا تقل خطورة تم غض الطرف عنها وتسببت في خروقات جسيمة لحقوق الإنسان ومنها الانسحاب العسكري لقوات التحالف من أفغانستان مخلفا وراءه أبرياء بحاجة للحماية وترسانة أسلحة متطورة استولت عليها طالبان الأمر الذي من شأنه تشجيع ودعم جماعات إرهابية تهدد سلم وأمن الأبرياء في مناطق كثيرة في العالم ومنها منطقتنا العربية والإفريقية، وأضافت أن هذا التسرع يمثل انتكاسة لمسيرة الحركة العالمية لحقوق الإنسان.

أول رد روسي على تعليق عضوية موسكو بمجلس حقوق الإنسان

وفي أول رد فعل على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تعليق عضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، غينادي كوزمين، إن روسيا قررت وقف عضويتها في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتبارا من اليوم الخميس.