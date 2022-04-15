درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 15-4 -2022 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس دافئ في درجات الحرارة، اليوم الجمعة الموافق 14 رمضان، على شمال البلاد، حتى محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس حار على جنوب البلاد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية فى بيان، أن درجات الحرارة اليوم، تسجل 23 درجة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء، وتسجل 27 درجة على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، كما تسجل 32 درجة على محافظات ومدن شمال الصعيد، كما تسجل 31 درجة على جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، و36 درجة على مدن ومحافظات جنوب الصعيد.

وأكدت الأرصاد، أنه مع بداية ساعات الليل، نشهد انخفاض فى درجات الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد، تتراوح بين 10-14 درجة، حيث يسود طقس معتدل.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة في مصر على النحو التالي:

القاهرة 27-15

الإسكندرية 23-14

وادي النطرون 26-14

طنطا 25-15

شبين الكوم 25-14

دمنهور 24-15

بلطيم 22-14

مطروح 21-13

السلوم 20-13

سيوة 26-14

بورسعيد 22-14

دمياط 25-15

الزقازيق 26-14

المنصورة 26-14

الإسماعيلية 26-15

السويس 26-15

العريش 20-14

رفح 19-12

رأس سدر 27-15

نخل 24-12

نويبع 29-16

طابا 27-16

كاترين 24-11

الطور 24-18

شرم الشيخ 30-20

الغردقة 27-19

مرسى علم 29-18

الفيوم 30-15

بني سويف 30-15

المنيا 32-13

أسيوط 31-14

سوهاج 33-18

قنا 34-19

الأقصر 35-19

أسوان 36-18

إدفو 35-22

أبو سمبل 35-17

الوادي الجديد 35-18

شلاتين 28-18

أبو رماد 29-17

حلايب 29-17

راس حدربة 30-17