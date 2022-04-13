وكيل صحة الشرقية يتابع تنفيذ خطة العمل مع مديري الإدارات الفنية

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، اجتماعاً موسعاً مع مديري الإدارات الفنية بالإدارة العامة للطب الوقائي، ومراقب أول المديرية، ومراقبي الإدارات الفنية الوقائية بالمديرية، اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية.

متابعة مؤشرات الأداء بالمستشفيات والوحدات الصحية

تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل الوقائية، ومؤشرات الأداء بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظة الشرقية، ومناقشة الإجراءات الوقائية لمكافحة الأمراض المعدية بمنافذ تقديم الخدمة الطبية.

ناقش وكيل وزارة الصحة إجراءات تطبيق معايير الجودة، وسياسات مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية، مؤكداً على أهمية التدريب والتعليم الطبي المستمر لكافة الأطقم الطبية وعلي رأس العمل، ومتابعة سجلات الترصد بمختلف الأقسام الطبية بالمستشفيات، وتحليل البيانات الخاصة بها، مؤكداً على أهمية التنسيق والتعاون الكامل بين الطب الوقائي والطب العلاجي في متابعة هذه الإجراءات.

تكثيف حملات مراقبة الأغذية والأسواق

كما شدد وكيل صحة الشرقية على تكثيف الحملات على جميع المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، لضبط سوق الغذاء، وضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ومتابعة الاشتراطات الصحية بمطابخ المستشفيات، والتشديد على أعمال صحة البيئة، والرقابة المستمرة على محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي، ومحطات معالجة المياه الخاصة بوحدات الكلى الصناعي، وسحب العينات الدورية اللازمة.

كما ناقش إجراءات التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، مشدداً على الاهتمام بالسجلات البيئية، وسجل قياس الانبعاثات الخاصة بالمحارق، ومتابعة أعمال الصيانة الدورية لها، والتأكيد على اتباع كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمستشفيات ضد مخاطر الحريق، وتعليق طفايات الحريق في الأماكن المناسبة والمخصصة لها، وغيرها من إجراءات للحفاظ على العنصر البشري، ومتابعة تغطية اللوحات والوصلات الكهربائية.

كما ناقش خطة تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، موجهاً بتكثيف عمل الفرق الطبية الثابتة والمتحركة والعيادات المتنقلة، لنشر المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.