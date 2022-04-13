محافظ الشرقية يتابع استعدادات موسم «استثنائي» لتوريد القمح

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، عن وضع آليه لصرف حوافز لمديري الإدارات والجمعيات الزراعية الأكثر دقة في حصر المساحات المنزرعة بالقمح، والأعلى توريداً للمحصول هذا العام، وذلك تشجيعاً لهم، وحفاظاً على مكتسبات الدولة وتحقيق متطلبات الأمن الغذائي، مؤكداً أن موسم حصاد وتوريد القمح هذا العام يُعد موسماً استثنائياً يحتاج إلى تضافر جميع الجهود، لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض.

الاستعدادات النهائية لبدء موسم توريد القمح

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع، الذي عقده محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن، ومديري الإدارات التموينية والزراعية ومناطق الإصلاح الزراعي في محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، لاستعراض الاستعدادات النهائية لبدء موسم توريد القمح المحلي لعام 2022.

لجان لحصر المساحة المنزرعة بالقمح

وقرر محافظ الشرقية تشكيل لجان من المتابعة الميدانية بالديوان العام، لحصر المساحة المنزرعة بمحصول القمح على الطبيعة، وتحديد متوسط إنتاجية الفدان، والكمية الموردة من الأقماح لكل فدان على حدة، بالتعاون بين الإدارات والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية، وذلك للوقوف على المساحة الفعلية المنزرعة بالقمح، وضمان توريد الكميات المطلوبة.

جاهزية الصوامع والشون لاستقبال محصول القمح

كما اطمأن المحافظ من وكيل وزارة التموين على جاهزية الصوامع والشون المخصصة لاستقبال محصول القمح هذا العام، حيث تم الانتهاء من تجهيز 54 موقعاً، ما بين 8 صوامع و46 شونة، والتأكيد على أصحاب الصوامع والشون والقائمين عليها بتزويدها بالعمالة توفيراً للوقت والجهد، وتفادياً لحدوث تكدس وازدحام أمام نقاط التجميع.

كما أعلن المحافظ، خلال الاجتماع، عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام، لمتابعة توريد الأقماح للصوامع والشون، والوقوف على أي عقبات أمام توريد القمح وإزالتها فوراً، مع التأكيد على وكيل وزارة التموين بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك، وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين، مع المتابعة المستمرة لصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة من التوريد.

تطرق الاجتماع إلى عرض خطة مديرية الزراعة لاستقبال موسم حصاد وتوريد القمح لهذا العام، وذلك من خلال توفير 11 ماكينه آلية لحصاد القمح، تؤجر للمزارعين بنسبة تخفيض تصل إلى 50% كدعم للفلاح، ولتشجيعه على توريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض، لافتاً إلى أنه يجري وضع التصور الأمثل لتوزيع ماكينات الحصاد الآلية على المراكز لضمان توريد أكبر كمية من القمح لهذا العام.