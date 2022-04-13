محافظ الشرقية يوجه بمرور يومي على معارض أهلا رمضان: تابعوا بالأسعار

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، من رؤساء المراكز والمدن والأحياء، على توافر السلع بمعارض أهلاً رمضان المقامة بأنحاء المحافظة، التي تقدم السلع للمواطنين بأسعار مخفضة عن الأسواق، لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية وياميش رمضان ومستلزمات عيد الفطر، والمعروضة بأسعار منخفضة عن أسعار السوق الخارجية لمواجهة جشع التجار.

توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

وقال محافظ الشرقية إن معارض أهلاً رمضان المقامة بجميع مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ووزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تأتي بهدف توفير كل السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن نظيرتها بالخارج تيسيراً على المواطنين ومحاربة ارتفاع الأسعار.

مرور يومي على المعارض لمتابعة حركة البيع والشراء

ووجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مدريتي التموين والطب البيطري، بالمرور اليومي على معارض أهلا رمضان، لمتابعة حركة البيع والشراء داخل المعرض، والتأكد من الالتزام بالأسعار الاسترشادية المعلنة وجودة المنتجات المعروضة للبيع أمام المواطنين، والتنبيه في حالة عدم الالتزام بالأسعار المحددة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين دون تهاون.

تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق

وعلى الجانب الآخر، طالب محافظ الشرقية مديري مدريتي التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.