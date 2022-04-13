محافظ الشرقية يحيل رئيس وحدة محلية ورئيس القسم الهندسي للتحقيق

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة رئيس الوحدة المحلية ببني عياض ورئيس القسم الهندسي للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالمحافظة، وذلك للإهمال والتقصير في العمل والتراخي في التصدي لاستكمال أعمال بناء بالمخالفة خارج الحيز العمراني بنطاق الوحدة المحلية.

رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة لقرية بني عياض التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبوكبير للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، مؤكداً أنه لن يسمح بتواجد مسؤول تنفيذي مهمل في عمله، وأنه سيواصل جولاته المفاجئة بمختلف قرى ومراكز المحافظة لرصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالة المقصرين للتحقيق.

تسيير الحركة المرورية للقادمين لمدينة أبو كبير

وتوجه محافظ الشرقية لمتابعة أعمال التغطية الجارية بطريق أبو كبير الدائري بطول 2700 متر كمرحلة أولى، وبتكلفة إجمالية 400 مليون جنيه، وذلك بعد الانتهاء من تغطية مسافة 1600 متر.

وشدد على سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال التغطية بالمسافة المتبقية، تمهيداً لأعمال رصف الطريق والذي يمثل محوراً مرورياً جديداً يُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة ويعمل على تسيير الحركة المرورية للقادمين لمدينة أبو كبير.

وأكد محافظ الشرقية، أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولاً للإنتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين. ورافق المحافظ في الجولة المهندس حمدي نصر رئيس مركز ومدينة أبو كبير.