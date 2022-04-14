 التحفظ على 5 أطنان لحوم منتهية الصلاحية بدمياط وتحرير 42 محضرًا

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط برئاسة على الغزاوي، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، عددا من الحملات الموسعة بمراكز ومدن محافظة دمياط، أسفرت عن تحرير 42 محضرًا متنوعًا، عبارة عن رصد مخالفات متنوعة وذلك في ضوء توجيهات الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز للتحقق من انضباط تلك المنظومة والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار السلع والتأكد من صلاحياتها.

التحفظ على 5 أطنان لحوم منتهية الصلاحية

وتمكنت الحملات من التحفظ على 1.499 طن لحوم، و1.574 طن دواجن، و1.646 طن مصنعات لحوم منتهية الصلاحية بالإضافة إلى 28 كيلو خلطة حواوشي و55 كيلو لحوم، والتحفظ على 3.250 طن فول حصى و208 كيلو أرز و135 كيلو سكر و15 كيلو عدس و60 كيلو جرام أرز، وتضمنت المضبوطات أيضًا التحفظ على 87 كيلو دقيق و620 لتر زيت.

وفي السياق ذاته، أشار «الغزاوي» إلى أنه تم التحفظ على 30 صندوق «أبلاكاش» و«MDF»، بسبب عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود فواتير منذ أسبوع، بالإضافة إلى تحرير 6 محاضر لمستودعات ومخازن أخشاب بطريق دمياط / بورسعيد بمنطقتي شطا والسيالة، والتحفظ على 1200 لوح «أبلاكاش» لعدم الإعلان عن أسعارها، وعدم الإحتفاظ بالإفراج الجمركي والفواتير الخاص بها.

وأكد «الغزاوي» أن الحملات التموينية أسفرت عن أخذ 24 عينة غذائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة، وكذلك 66 عينة من المطاحن، مشددا على بذل أقصى جهد لتكثيف المرور على المنشأت التموينية بأنواعها ومكافحة الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين ومحافظ دمياط فى هذا الشأن.

تحرير 17 محضرًا عدم إعلان عن الأسعار

كما جرى تحرير محضرين غش تجاري لعرض لحوم منتهية الصلاحية والتحفظ على 55 كيلو لحوم منتهية الصلاحية، وتحرير 5 محاضر بيع بأزيد من السعر المقرر زيت وسكر ودقيق والتحفظ على 20 لتر زيت و50 كيلو سكر و32 كيلو دقيق، بالإضافة إلى تحرير محضر غش تجاري لعرض زيت فرامل منتهي الصلاحية للبيع والتحفظ على 18 علبة زيت، وتحرير 17 محضرًا عدم إعلان عن الأسعار، و8 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر للمخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر مناديب توزيع غاز بدون تصريح، و4 محاضر عدم إعلان عن مخزن بإجمالي 42 محضرًا.

وتحفظت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط على 2560 لوح أبلاكاش × 140 لوح و30 صندوق أبلاكاش × 80 لوح MDF و14 صندوق خشب C، لعدم الإعلان عن الأسعار ولعدم وجود فواتير وعدم الإحتفاظ بالإفراج الجمركي والفواتير الخاص بها.