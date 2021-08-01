موعد انتهاء الموجه الحارة.. الثلاثاء المقبل «يوم الذروة»

كشف الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز تغيرات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، موعد انتهاء الموجه الحارة التي تسود البلاد حالياً، مؤكّداً أنَّها سوف تنتهي يوم الجمعة المقبل، وسببها تمدد أكبر لمنخفض الهند الموسمي من شبة الجزيرة العربية الأمر الذي أدى إلى جلب تيارات شديدة الحرارة.

وأضاف أنَّ الارتفاع التدريجي للموجه الحارة والذي بدأ اليوم الأحد سوف يستمر في الارتفاع ليبلغ أقصاه يوم الثلاثاء لتتجاوز الحرارة الـ(41 - 44 °م) وتستمر حتى نهاية الأسبوع، مع ارتفاع كبير في نسب الرطوبة يؤدي إلي الشعور أكثر بالحرارة، وزيادة درجة الحرارة ليلاً وتكون مائلة للحرارة في أثناء الليل على كل الأنحاء، مع نشاط متقطع للرياح الساخنة في صورة هبات قصيرة على مناطق متفرقة من الجمهورية.

إرشادات هامة للوقاية من الموجه الحارة

وتابع: «مع دخولنا في الصيف المناخي والفلكي الحقيقي بعد 21 يونيو، ومع سيادة الموجات شديدة الحرارة وارتفاع الحرارة لقيم كبيرة ستزيد خطورة التعرض للشمس المباشرة بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان (القريب من أسوان) وسيادة موجات الاشعة الشمسية قصيرة الموجة الأخطر، حيث تكون الأشعة الشمسة عمودية وقوية وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكاً أقل من الغلاف الجوي، ومن هنا تكمن الخطورة من التعرض المباشر لأشعة الشمس والتحذير الشديد من التعرض لضربات الشمس، لأن منخفض الهند الموسمي شديد الحرارة الهابط من اتجاه الشرق والشمال الشرقي والمحمل بالرطوبة العالية سيتلاقى مع منخفض شمال السودان الموسمي المستمر من فترة مع تحرك كتلة سطحية من الهواء الساخن من شرق ليبيا، وينصح عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة ووقت الظهيرة».

ونصح بـ«عدم التعرض للشمس المباشرة تحت أي بند، مع ارتداء ملابس من القطن وتغطية اليدين وارتداء أغطية رأس بيضاء وشرب كمية كبيرة من المياه وتناول فطور غني بالخضروات والفواكه، والتقليل أو منع تناول الأطعمة والمحتوية على الكافين للاحتفاظ بسوائل الجسم، مع خفض المجهود البدني قدر الإمكان وعدم تشغيل المكيفات بطريقة مستمرة».