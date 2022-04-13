أهالي «سمادون» يشيعون أول ضحايا موسم حصاد القمح بالمنوفية

شيع المئات من أهالي قرية «سمادون»، التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، قبل قليل، جثمان رجل على المعاش، لقي مصرعه بعدما سحبته ماكينة دراسة القمح، إلى مثواه الأخير، وسط حالة من الحداد خيمت على القرية، حزناً على أول ضحايا موسم حصاد القمح.

إخطار أمني وبلاغ من الأهالي بالواقعة

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد مصطفى النشال، مأمور مركز أشمون، يفيد بورود بلاغ من الأهالي أكدوا فيه مصرع شخص نتيجة سحب ماكينة دراسة القمح له أثناء عملية الدريس، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لإجراء المعاينات اللازمة وسؤال شهود العيان المتواجدين في المكان، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى أشمون العام، حيث جرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة.

مصرع شخص أثناء دراسة القمح بأشمون

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة موظف على المعاش يُدعى «غ. ع. ع.»، وبسؤال أسرته أفادوا بأنه لقي مصرعه أثناء عملية دريس القمح، بعد سحبته ماكينة الدريس، وأوضح التقرير الطبي وفاته بتهتك في جميع أجزاء الجسم.

تم تحرير محضر بالحادث حمل رقم 4453 إداري مركز أشمون، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي صرحت بدفن الجثمان، عقب مناظرته بمعرفة مفتش الصحة وورد تقرير الصفة التشريحية.

المئات يشيعون جنازة المتوفى

وشيع المئات من أهالي قرية «سمادون» في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، جثمان المتوفي إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة بالقرية، مؤكدين على حسن خلقه، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يجعل الشهر الكريم شفيعاً له.