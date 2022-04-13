صور الأقمار الاصطناعية تكشف عن حشود روسية تستعد لاجتياح شرق أوكرانيا

كشفت صور حديثة جرى التقاطها بواسطة الأقمار الصناعية، عن انتشار عسكري روسيا مكثف ومتزايد في عدة مواقع استراتيجية بالقرب من شرق أوكرانيا، وهو ما قد يشير إلى نوايا روسية لشن هجوم كبير على إقليم دونباس الواقع في الشرق.

ورصدت صور الأقمار الاصطناعية التي نشرتها شركة «ماكسار» الأمريكية لتكنولوجيا فضاء، عمليات انتشار عسكرية روسية جديدة بالقرب من شرق أوكرانيا، وسط مؤشرات حول احتمال شنّ القوات الروسية لهجوم عسكري واسع النطاق خلال أيام، وذلك حسبما نقلت «سكاي نيوز عربية».

إنشاء قاعدتين عسكريتين روسيتين بجنوب أوكرانيا وجزيرة القرم

وأشار موقع «أكسيوس» الإخباري الأمريكي، إلى إنشاء قاعدتين عسكريتين روسيتين في جنوب أوكرانيا وجزيرة القرم، قد يجري استخدامهما في تعزيز العمليات في ماريوبول والمناطق المجاورة لها.

وقالت شركة «ماكسار»، في بيان، إن القوات البرية الروسية تواصل التحرك باتجاه شرق أوكرانيا، في إطار إعداد روسيا لهجوم واسع النطاق في إقليم دونباس.

وتشمل عمليات انتشار القوات الروسية، عشرات المدرعات والقوات المزودة بالخيام فضلا عن معدات الدعم، التي تمركزت في الحقول والمزارع بالقرب من البلدات الروسية، على بعد نحو 5 أميال من الحدود الأوكرانية.

الأوكرانيون يشكون من أسبوع عصيب

وكان مسؤولون أوكران قد صرحوا لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، بأن الهجوم الروسي على إقليم دونباس قد بدأ بالفعل. وقال حاكم إقليم دونيتسك، إن القصف الروسي متواصل والوضع صعب للغاية، حسب تعبيره، وفق ما نقلت «سكاي نيوز عربية»، غير أن عمليات الانتشار الجديدة للقوات الروسية تلك تشير إلى أن القادم ربما يكون أصعب.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الأسبوع الحالي سيكون عصيبا، مشيرا إلى أن القوات الروسية ستقوم بتنفيذ عمليات أكبر في شرق أوكرانيا.

وياتي ذلك بعد أن أعلنت روسيا تركيز جهود العسكرية في المرحلة الحالية على القتال في إقليم دونباس، و«تحريره» حسب التعبير الروسي.