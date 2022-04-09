بعد دقائق من العرض.. تصدر هاشتاج الحسيني أبو ضيف والاختيار 3 «تويتر»

بعد دقائق من عرض الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار 3»، تصدر هاشتاج الحلقة والصحفي الشهيد الحسيني أبو ضيف مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر.

#الاختيار3 حلقة رقم ٧

الاخوان القتلة قتلو البطل الحسيني ابوضيف عند الاتحادية واستمرو في تعذيب المصريين الحمد لله ربنا خلصنا منهم والحمد لله ربنا سخر لمصر قوات مسلحة عظيمة وقادة ابطال وأجهزة أمنية وطنية شريفة خلصتنا منهم

ومن مؤامرة25بهايم#الحسيني_ابوضيف#الاختيار3_حارقهم pic.twitter.com/O4ftXpJ9Dk — Mohamed Gwely (@MohamedGwellly) April 8, 2022

ودارت أحداث الحلقة المعروضة اليوم، حول ما حدث يوم 4 ديسمبر من عام 2012، بعدما اعتدى أنصار المعزول محمد مرسي على المتظاهرين السلميين، الذين كانوا يعتصمون أمام قصر الاتحادية، وذلك احتجاجا منهم على صدور الإعلان الدستوري، الذي منح الرئيس آنذاك سلطات واسعة.

من اوائل اللي قرروا يواجهوا الاخوان ويرفضوا اعلانهم الدستوري ودستورهم الديكتاتوري الفاشي

من الاوائل اللي نزلوا ضدهم الشارع وهتف ضد مرسي ومرشده فكان جزاؤه القتل قدام قصر الاتحادية علي بعد امتار من محمد مرسي !

رحم الله الشهيد ابوضيف باكورة شهداء الوطن ضد الاخوان #الحسينى_ابوضيف pic.twitter.com/8r4VGR2bok — بره الصندوق (@elsandouk) April 8, 2022

استشهد الحسيني أبو ضيف

وعرضت الحلقة السابعة من المسلسل الأشهر في الدراما الرمضانية 2022، استشهاد الصحفي الحسيني أبو ضيف متأثرا بالإصابه التي تعرض لها أثناء تغطيته وقائع ما يحدث أمام قصر الاتحادية، ليعقبها دخوله أحد المستشفيات بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، وفي أعقاب ذلك تم نقله إلى مستشفي القصر العيني.

جماعة الإخوان دبرت أحداث قصر الاتحادية

وكشفت الحلقة تدبير جماعة الإخوان الإرهابية لأحداث قصر الاتحادية، وكيف كانوا يريدون تصفية الكثير من المعارضين ومعارضي دستورهم الجديد الذين قاموا بتمريره في مجلسي الشعب والشوري في تلك الآونة.

مسلسل الإختيار بيزور التاريخ اللي عشناه

التاريخ #الاختيار3_حارقهم pic.twitter.com/ExWoAyD8eL — Mŏɦăɱĕɗ Aƅŏ ĕlɦăĵ (@m0elhaj) April 8, 2022

وبعد كشف الأطباء عليه تبين أنه قد توفي إكلينيكيا بعدما أصيب بطلقة خرطوش في منطقة الرأس، وحينها أطلق عليه المتظاهرين لقب «الشهيد الحى»، بسبب مصارعته الوفاة، ليعقبها بيان المستشفي التي أفادت رحيله في وحده الحالات الحرجة بمستشفي القصر العيني.