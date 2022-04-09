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بعد دقائق من العرض.. تصدر هاشتاج الحسيني أبو ضيف والاختيار 3 «تويتر»

كتب:

محمد متولي
02:06 ص | السبت 09 أبريل 2022
وقائع الحلقة السابعة من المسلسل

وقائع الحلقة السابعة من المسلسل

بعد دقائق من عرض الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار 3»، تصدر هاشتاج الحلقة والصحفي الشهيد الحسيني أبو ضيف مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر.

 

 

ودارت أحداث الحلقة المعروضة اليوم، حول ما حدث يوم 4 ديسمبر من عام 2012، بعدما اعتدى أنصار المعزول محمد مرسي على المتظاهرين السلميين، الذين كانوا يعتصمون أمام قصر الاتحادية، وذلك احتجاجا منهم على صدور الإعلان الدستوري، الذي منح الرئيس آنذاك سلطات واسعة.

 

 

 

استشهد الحسيني أبو ضيف

وعرضت الحلقة السابعة من المسلسل الأشهر في الدراما الرمضانية 2022، استشهاد الصحفي الحسيني أبو ضيف متأثرا بالإصابه التي تعرض لها أثناء تغطيته وقائع ما يحدث أمام قصر الاتحادية، ليعقبها دخوله أحد المستشفيات بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، وفي أعقاب ذلك تم نقله إلى مستشفي القصر العيني.

جماعة الإخوان دبرت أحداث قصر الاتحادية

وكشفت الحلقة تدبير جماعة الإخوان الإرهابية لأحداث قصر الاتحادية، وكيف كانوا يريدون تصفية الكثير من المعارضين ومعارضي دستورهم الجديد الذين قاموا بتمريره في مجلسي الشعب والشوري في تلك الآونة.

 

وبعد كشف الأطباء عليه تبين أنه قد توفي إكلينيكيا بعدما أصيب بطلقة خرطوش في منطقة الرأس، وحينها أطلق عليه المتظاهرين لقب «الشهيد الحى»، بسبب مصارعته الوفاة، ليعقبها بيان المستشفي التي أفادت رحيله في وحده الحالات الحرجة بمستشفي القصر العيني.

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بقلم محمد متولي