بعد دقائق من العرض.. تصدر هاشتاج الحسيني أبو ضيف والاختيار 3 «تويتر»
كتب:
محمد متولي
02:06 ص | السبت 09 أبريل 2022
وقائع الحلقة السابعة من المسلسل
بعد دقائق من عرض الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار 3»، تصدر هاشتاج الحلقة والصحفي الشهيد الحسيني أبو ضيف مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر.
#الحسينى_ابوضيف pic.twitter.com/NaiFtpn4eS— بره الصندوق (@elsandouk) April 8, 2022
#الاختيار3 حلقة رقم ٧— Mohamed Gwely (@MohamedGwellly) April 8, 2022
الاخوان القتلة قتلو البطل الحسيني ابوضيف عند الاتحادية واستمرو في تعذيب المصريين الحمد لله ربنا خلصنا منهم والحمد لله ربنا سخر لمصر قوات مسلحة عظيمة وقادة ابطال وأجهزة أمنية وطنية شريفة خلصتنا منهم
ومن مؤامرة25بهايم#الحسيني_ابوضيف#الاختيار3_حارقهم pic.twitter.com/O4ftXpJ9Dk
ودارت أحداث الحلقة المعروضة اليوم، حول ما حدث يوم 4 ديسمبر من عام 2012، بعدما اعتدى أنصار المعزول محمد مرسي على المتظاهرين السلميين، الذين كانوا يعتصمون أمام قصر الاتحادية، وذلك احتجاجا منهم على صدور الإعلان الدستوري، الذي منح الرئيس آنذاك سلطات واسعة.
من اوائل اللي قرروا يواجهوا الاخوان ويرفضوا اعلانهم الدستوري ودستورهم الديكتاتوري الفاشي— بره الصندوق (@elsandouk) April 8, 2022
من الاوائل اللي نزلوا ضدهم الشارع وهتف ضد مرسي ومرشده فكان جزاؤه القتل قدام قصر الاتحادية علي بعد امتار من محمد مرسي !
رحم الله الشهيد ابوضيف باكورة شهداء الوطن ضد الاخوان #الحسينى_ابوضيف pic.twitter.com/8r4VGR2bok
الشهيد باذن الله #الحسيني_ابوضيف— eman elkhatib (@emanelkhatib1) April 8, 2022
الف رحمة ونور عليه.#الاختيار3 pic.twitter.com/A6c6PBNC8p
استشهد الحسيني أبو ضيف
وعرضت الحلقة السابعة من المسلسل الأشهر في الدراما الرمضانية 2022، استشهاد الصحفي الحسيني أبو ضيف متأثرا بالإصابه التي تعرض لها أثناء تغطيته وقائع ما يحدث أمام قصر الاتحادية، ليعقبها دخوله أحد المستشفيات بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، وفي أعقاب ذلك تم نقله إلى مستشفي القصر العيني.
جماعة الإخوان دبرت أحداث قصر الاتحادية
وكشفت الحلقة تدبير جماعة الإخوان الإرهابية لأحداث قصر الاتحادية، وكيف كانوا يريدون تصفية الكثير من المعارضين ومعارضي دستورهم الجديد الذين قاموا بتمريره في مجلسي الشعب والشوري في تلك الآونة.
مسلسل الإختيار بيزور التاريخ اللي عشناه— Mŏɦăɱĕɗ Aƅŏ ĕlɦăĵ (@m0elhaj) April 8, 2022
التاريخ #الاختيار3_حارقهم pic.twitter.com/ExWoAyD8eL
#الاختيار3_حارقهم#الإختيار3— El Professor (@kingofnile1) April 8, 2022
pic.twitter.com/CDYgCBOzeE
وبعد كشف الأطباء عليه تبين أنه قد توفي إكلينيكيا بعدما أصيب بطلقة خرطوش في منطقة الرأس، وحينها أطلق عليه المتظاهرين لقب «الشهيد الحى»، بسبب مصارعته الوفاة، ليعقبها بيان المستشفي التي أفادت رحيله في وحده الحالات الحرجة بمستشفي القصر العيني.