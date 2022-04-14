اجتماع بصحة الشرقية استعدادا لافتتاح مركز المعلومات الدوائية

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية، ومدير عام الطب العلاجي، ومدير عام الصيدلة، ورئيس قسم المعلومات الدوائية بالمديرية، وذلك مساء اليوم الخميس، بمكتب وكيل الوزارة، لمناقشة تجهيز وافتتاح مركز المعلومات الدوائية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية خلال أيام.

شبكة اتصال إلكترونية تربط جميع المستشفيات بالمركز الرئيسي بمديرية الصحة

تناول الاجتماع مناقشة التجهيزات اللازمة لمركز المعلومات الدوائية بديوان عام مديرية الشئون الصحية في محافظة الشرقية، والذي تم تفعيله منذ عدة أسابيع، وتفعيل مراكز فرعية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع نقابة صيادلة الشرقية في تجهيز هذه الفروع وتوفير المستلزمات اللازمة للعمل، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، حيث تتيح هذه المراكز خاصية التواصل المباشر والمستمر بين أفراد الفريق الطبي بالمستشفيات، وتوفير كافة المعلومات اللازمة عن الأدوية واستخداماتها وأعراضها الجانبية.

توفير قائمة أدوية فعلية محدثة لجميع المستشفيات

كما تناول الاجتماع توفير قائمة أدوية فعلية محدثة لجميع المستشفيات، وغيرها من الخدمات الدوائية، بالإضافة للمشاركة في البحوث العلمية، وإصدار مجلات علمية دورية، حيث يتم إنشاء شبكة اتصال الكترونية، تربط جميع المستشفيات بالمركز الرئيسي بالمديرية، وتدريب فريق طبي بكل مستشفى من خلال عمل دورات تدريبية تنظمها وزارة الصحة، ووجه وكيل وزارة الصحة بافتتاح المركز خلال أيام فور الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة له.

وأشاد نقيب صيادلة الشرقية بالجهود المبذولة في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية، ودور وكيل وزارة الصحة بالشرقية في إنشاء أقسام حديثة للصيدلة الإكلينيكية في عدد 14 مستشفى تابعة للصحة حتي الآن.