«اللجنة الوطنية» تحبط ختان طفلة في مدينة الشروق

أدانت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة محاولة إجراء جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروفة ب«الختان» لطفلة بمدينة الشروق بالقاهرة.

اللجنة تتلقى بلاغًا عن حالة ختان

وتلقى خط نجدة الطفل «16000» بالمجلس القومي للطفولة والأمومة بلاغًا بتاريخ 13 أبريل 2022، من مبلغة طلبت الاحتفاظ بسرية بياناتها تفيد بعزم أب إجراء ختان لطفلته التي تبلغ من العمر 12 عامًا بمعرفة إحدى السيدات بمدينة الشروق بالقاهرة مساء ذات اليوم.

وعلى الفور تم التوجيه بسرعة التحرك لإنقاذ الطفلة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لرفع الخطر والضرر عنها ومعاقبة المتورطين، وإبلاغ النيابة العامة، وتكليف لجنة حماية الطفولة بجهاز مدينة الشروق بفحص البلاغ، وتحرير محضر بالواقعة.

مرسي: نرفض ارتكاب الجريمة رفضًا باتًا

وعبرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن بالغ رفضها لعزم الأب ارتكاب هذه الجريمة البشعة في حق طفلته، غير مكترث بتبعاتها ونتائجها عليها من آثار نفسية وجسدية سوف تظل تعاني منها طوال العمر، فضلًا عن تعريض حياتها لخطر الموت جراء هذه الجريمة، معربة عن خالص إمتننانها وشكرها لمن تقدم بهذا البلاغ، وبادر بإنقاذ الطفلة من هذه الجريمة البشعة.

واستنكرت «مرسي» إصرار بعض الأسر على استمرار ارتكاب هذه الجريمة البشعة، التي قد تصل في كثير من الأحيان إلى الموت، على الرغم من جهود الدولة المصرية العديدة لمكافحة هذه الجريمة النكراء، وآخرها تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بالقانون رقم 10 لسنة 2021، لتشديد عقوبة ختان الإناث لعقاب كل من تسول نفسه ارتكاب أو المشاركه أو السعي نحو القيام بهذه الجريمة البشعة في حق أي فتاة، مؤكدة عزم اللجنة الوطنية مواصلة دورها في مكافحة هذه الجريمة والتصدي لها بكل قوة عبر التوعية بجهود الدولة في هذا السياق وبأضرار تلك الجريمة البشعة، فالتوعية تعد أحد الأسلحة الفعالة للقضاء على هذه الجريمة.

وناشدت رئيس المجلس القومي للمرأة، كل أسرة مصرية بإعمال العقل والضمير ونبذ هذه الأفكار والعادات الضارة البعيدة كل البعد عن الدين، وليس لها أي علاقة بالعفة والشرف.

«القومي للطفولة والأمومة» يشكر النيابة العامة

وفي هذا الصدد، وجه الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان للسكان والمشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة الشكر للنيابة العامة، ومكتب حماية الطفل بمكتب السيد المستشار النائب العام على دعمها الدائم والمستمر لحماية الأطفال، وعدم تعريضهم للخطر وبما يحقق المصلحة الفضلي للأطفال.

ووجه «توفيق» الشكر للجنة العامة لحماية الطفولة بجهاز مدينة الشروق على مجهوداتهم وعملهم الذي لا يتوقف في رصد جميع الحالات المعرضة للخطر، والتدخل السريع لحمايتهم، فضلًا عن متابعة ما يتخذ من إجراءات والتي من شأنها المساعدة في إنقاذ الأطفال من كل خطر أو عنف أو إهمال يتعرضون له.

وأكد استمرار التصدي لهذه الممارسات التي تنتهك حرمة أجساد فتيات صغيرات، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين، بأن القانون المصري يجرم ختان الإناث، ويعاقب كل من يشارك في ارتكابه أو الدعوة إليه كوسيله للردع والتصدي لهذه الجريمة.

تحرير محضر بالواقعة

يذكر أنه قد تم استدعاء والد ووالدة الطفلة من قبل قسم شرطة الشروق، وتقديم التوعية والإرشاد الأسري لهما «من قبل لجنة الحماية» عن مخاطر هذه الجريمة على صحة وحياة الطفلة، وما تشكله من جريمة مؤثمة، وفقًا لحكم المادتين 242 مكرر و242 مكررا (أ) من قانون العقوبات المصري، وتصل فيها العقوبة فيها إلى السجن لكل من يطلب ختان أنثى، وتم ختانها بناء على طلبه، وتصل عقوبة من يجري الختان إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ووقع والد ووالدة الطفلة على إقرار بعدم تعريضها للخطر، وإجراء ختان لها، وتباشر نيابة الشروق الجزئية تحقيقاتها في هذا البلاغ.