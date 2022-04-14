تطوير 33 مشروعاً تتضمن أسواق ومواقف ووحدات إطفاء بقرى سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن إنشاء وتطوير 33 مشروعاً، تتضمن أسواق ومواقف ووحدات إطفاء بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، مشيراً إلى أنه تمت معاينة جميع قطع الأراضي التي تم توفيرها بمعرفة الوحدات المحلية لإنشاء تلك المشروعات، تمهيداً للبدء في أعمال التنفيذ.

إنشاء 12 سوقاً جديداً في مراكز سوهاج

وأوضح محافظ سوهاج، في بيان اليوم الخميس، أنه سيتم إنشاء 12 سوقاً جديداً في مختلف مراكز محافظة سوهاج، منها 2 في مركز البلينا، وسوق بمركز المراغة، وآخر بالمنشاة، وعدد 3 أسواق في جرجا، و2 بدار السلام، وعدد 3 أسواق بطما، بالإضافة إلى تطوير سوق قائم بالفعل في البلينا.

تطوير 8 وحدات إطفاء بمراكز سوهاج

وفيما يخص مواقف السيارات، أشار «الفقي» إلى أنه سيتم إنشاء 7 مواقف جديدة، منها 2 في البلينا، وموقف بالمراغة، وموقف في ساقلتة، وعدد 3 مواقف بمركز طما، بالإضافة إلى تطوير موقف البلينا، لافتاً إلى أنه سيتم أيضاً إنشاء 8 وحدات إطفاء، منها 3 وحدات بمركز جرجا، و2 في المراغة، ووحدة إطفاء بكل من البلينا والمنشاة ودار السلام، فضلاً عن تطوير وحدتي إطفاء في جرجا، ووحدتين أخريين في طما.

خطة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري

وأكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أن تلك المشروعات تأتي في إطار خطة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، التي تهدف إلى تطوير البشر والحجر، وتوفير جميع الخدمات الأساسية للمواطنين بالقرى والنجوع في شتى المراكز بالمحافظة، وتحقيق التنمية المستدامة.