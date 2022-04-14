درجات الحرارة اليوم 13 رمضان في محافظة سوهاج.. توقعات بارتفاع طفيف

تشهد محافظة سوهاج اليوم الخميس 14 أبريل، ارتفاع طفيف بدرجة الحرارة، ليسود طقس ربيعى حار نهارا، وأكثر برودة ليلا، إذ تبلغ درجة الحرارة اليوم 14 أبريل 31 درجة مئوية للعظمى، و18 درجة مئوية للصغرى.

طقس ربيعي حار على شمال الصعيد ولطيف على جنوبه

يسود طقس ربيعي حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد في فترات الليل والصباح الباكر، على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم على شمال وجنوب الصعيد

فيما تبلغ درجة الحرارة العظمى على شمال الصعيد ليوم الخميس 14 ابريل 2022 ميلاديا، 13 رمضان 1443 هجريا 29 درجة مئوية للعظمى، و14 درجة مئوية للصغرى، بينما تزداد درجات الحرارة على جنوب الصعيد، إذ تبلغ درجة الحرارة 35 درجة مئوية للعظمى، و20 درجة مئوية للصغرى.

نشاط رياح على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد

بينما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ويشهد البحر المتوسط رياح شمالية شرقية ويصل ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، بينما يصل طول الموج بالبحر الأحمر 2 متر إلى 2 متر ونصف، يشهد رياح شمالية غربية.

درجة الرطوبة والرياح على محافظة سوهاج اليوم

وتبلغ درجة رطوبة الهواء اليوم 14 الخميس أبريل بمحافظة سوهاج، 44% مع وجود رياح شمال وشمال غرب، بسرعة تتراوح من 15 إلى 25 كم للساعة.