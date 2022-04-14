ضبط عامل بحوذته «حشيش وشابو» بقصد التعاطي في سوهاج

تمكنت شرطة النقل والمواصلات بمحافظة سوهاج، من ضبط عامل بورشة ميكانيكا مسافر على القطار الإسباني المكيف، والمتحه من محافظة أسوان لمحافظة القاهرة، أثناء وقوفه بمحطة سكة حديد سوهاج، بحوذته مواد مخدرة بقصد التعاطي.

ضبط المتهم والمخدر

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية بسوهاج بلاغ من قسم أول سوهاج، بوجود بلاغ من قسم شرطة النقل والمواصلات بمحافظة سوهاج، يتضمن تمكن الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكة حديد سوهاج، من ضبط المدعو «طه ا ا م» 25 عاما، عامل بورشة ميكانيكي سيارات، ويقيم بمحافظة أسوان، حال توقف القطار برصيف المحطة، وبحوزته «قطعة لمادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمخدر الحشيش تزن نحو 20 جرام، 2 كيس بلاستيكي شفاف، بداخله مادة بيضاء اللون، يشتبه أن تكون لمخدر الشابو تزن نحو 3 جرامات»، وهاتف محمول.

إعتراف المتهم بتعاطى المخدر وحيازته للتعاطى

بمواجهة المتهم بالمضبوطات عقب إلقاء القبض عليه، أقر بحيازته للمضبوطات «مخدر الحشيش ومخدر الشابو» بقصد التعاطي وليس الإتجار، وأنها كانت بحوذته لإستخدامة بالسفر، إذ أنه ترك العمل منذ فترة، ويمر بحاله نفسية سيئة، فقرر الهرب بتناول المخدر، أثناء سفره للبحث عن عمل أفضل بمحافظة القاهرة، بعيد عن مقر إقامته بمحافظة أسوان، ولم يكن يتوقع أن يتم ضبطه، لكن لظهور علامات القلق عليه، تم ضبط المواد بحوذته.

وجرى تحريز المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.