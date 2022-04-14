غرق طالب بأسيوط وانتشاله في سوهاج.. المياه جرفته من البداري إلى طما

لقى طالب من مركز البداري بمحافظة أسيوط، مصرعه غرقا بنهر النيل، عندما قرر أن يستحم بنهر النيل أمام منزله، هربا من ارتفاع درجة الحرارة، خاصة وهو صائم، ليلقى حتفه غرقا بالمياه، التى جرفته من مركز البداري بمحافظة أسيوط، إلى مركز طما بمحافظة سوهاج، ويتم انتشال جثته والتعرف عليها، وتنقل لمشرحة مستشفى طما المركزي.

جثة مجهولة بنهر النيل

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، بتلقى بلاغا من مركز شرطة طما، بغرق شخص بنهر النيل دائرة مركز طما.

التعرف على الجثة ونقلها للمشرحة

على الفور انتقل مأمور وضباط المركز، وقوات وحدة الإنقاذ النهري، إلى موقع الحادث وتم انتشال الجثة، ليتبين غرق «محمد ع ح ا» 15 عاما، طالب ويقيم مركز البداري بمحافظة أسيوط، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزي.

والدة المتوفى تنفي الشبهة الجنائية.. وتؤكد عدم إجادتة السباحة

بسؤال والدته «تهاني ج م م» 48 عاما، ربة منزل، وتقيم بمركز البداري بمحافظة أسيوط، قالت إن ابنها أثناء الاستحمام بالنهر المجاور لمنزلهم، غرق لعدم إجادته السباحة، وجرفته المياه لمركز طما بمحافظة سوهاج المجاور لهم، ونفت وجود شبهة جنائية.

إسفكسيا الغرق سبب الوفاة

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق» ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتم التصريح بدفن الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.