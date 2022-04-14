السيطرة على حريق بأحد العقارات دون إصابات في سوهاج

اشتعلت النيران بشقة في أحد العقارات بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، وعلى الفور جرى الدفع بسيارة إطفاء لموقع الحادث، ليتبين أنها شقة تستخدم لأغراض تجهيز وجبات غذائية لإحدى الكافتيريات، التي نفى صاحبها وجود شبهة جنائية بالحادث، مرجعا السبب لحدوث ماس كهربائي.

الإخطار الأمني ونشوب حريق بالشقة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد نشوب حريق بشقة دائرة قسم ثان سوهاج.

انتقال قوة لموقع الحادث والدفع بسيارة إطفاء

بانتقال قوة من وحدة البحث الجنائي من قسم شرطة ثان سوهاج بقيادة اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج لموقع الحادث، تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثالث، تستغل لتجهيز الأطعمة والمأكولات لإحدي الكافتيريات، يمتلكها «معتز م م ب» 35 عاما، حاصل علي بكالوريوس تجارة وفقا لبيانت البطاقة الشخصية، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج، وقد تم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده «دون حدوث إصابات»، بواسطة إدارة الحماية المدنية بمحافظة سوهاج.

نفي الشبهة الجنائية ولاوجود إصابات بشرية

وبسؤال مالك العقار، أفاد بأنه فوجئ باتصال من جيران الشقة يبلغوه به بإشتعال النيران بالشقة، وحاول والجيران إطفائها فور وصوله من منزله القريب لها، عقب الاتصال بإدرة الحماية المدنية بمحافظة سوهاج، طلب الإطفاء والنجدة التي وصلت على الفور، حيث تم الدفع بسيارة إطفاء لموقع الحادث مباشرة للسيطرة على الحريق، وتم ذلك دون وقوع إصابات فورية، مع إحتراق مكونات الشقة.

وأرجع سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي وأضاف بإحتراق بعض الأجهزة الكهربائية والمنقولات المنزلية ونفي اوجود شبهة جنائية بالحادث، وقد تحرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.