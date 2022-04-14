نجاح أول عملية استئصال مستقيم باستخدام المنظار الجراحي بالإسماعيلية

نجح فريق طبي بمستشفي الأورام في مدينة الإسماعيلية في إجراء أول جراحة من نوعها لاستئصال جذري للمستقيم من بطن رجل في الستينيات من العمر، باستخدام تقنية المنظار الجراحي.

وقال الدكتور عادل إسماعيل، زميل جراحات الأورام والمناظير في مستشفي أورام الإسماعيلية، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الخميس، إن المريض وصل إلى المستشفى يعاني من بعض الاضطرابات، التي تشير إلى وجود ورم في المستقيم، بإجراء التحاليل اللازمة للحالة، تأكد وجود ورم سرطاني أسفل المستقيم، وقرر الأطباء إجراء جراحة طبية نوعية لاستئصال المستقيم جذرياً.

اجراء الجراحة على مرحلتين

وقال الدكتور عادل إسماعيل إن الجراحة تمت في مستشفى أورام الإسماعيلية على مرحلتين، الأولى خلال شهر فبراير الماضي، لاستئصال المستقيم مع الحفاظ على عضلة الشرج، باستخدام المنظار الخارجي.

وأضاف أنه تم خلال المرحلة الأولى عمل فتحة إخراج جانبية، لحين تعافي المريض، قبل أن يتم إجراء الجراحة الثانية في نهاية شهر مارس الماضي، بإغلاق الفتحة الجانبية، وعودة المريض لممارسة حياه طبيعياً.

أجرى الجراحة فريق طبي ضم كلاً من الدكتور عادل إسماعيل، زميل جراحة الأورام والمناظير، والدكتور مجدي وديع، استشاري التخدير، والدكتورة أسماء صلاح، فيما ضم فريق التمريض ريم ميلاد، وسارة صبيح.

تطوير مستشفى أورام الإسماعيلية

وشهد مستشفى أورام الإسماعيلية أعمال تطوير واسعة على مدار العامين الماضيين، حيث أصبح المستشفى جاهزاً لاستقبال أعداد كبيرة من المرضى يومياً، من محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد والشرقية وشمال وجنوب سيناء.

وأجرى أطباء المستشفى عدداً كبيراً من جراحات الأورام، لاستئصال الأورام السرطانية المختلفة، لما يضمه من فريق طبي متميز متخصص في جراحات الأورام.